Ferrol en Común reclama al gobierno local una partida para fomento del empleo juvenil

Bancada de la oposición en el pleno municipal de Ferrol Daniel Alexandre

La formación que lidera Jorge Suárez, Ferrol en Común, reclama al ejecutivo que los presupuesto de 2026 reserven una partida para fomento del empleo entre la juventud ferrolana y que se cree una “Mesa polo emprego”, centrada en esta franja poblacional, con la participación de las administraciones, organizaciones sindicales y empresariales, con el fin de poder captar fondos y desarrollar formaciones acordes con las demandas que surjan.

FeC habla de la creciente demanda de personal cualificado en sectores como el naval, lo que supone “unha oportunidade para impulsar un cambio a favor dunda mocidade que quere quedarse en Ferrol”.

Otra de las propuestas, que plasma en moción y que hoy será debatida en el pleno de fin de mes (19.00 horas), tiene que ver con el desarrollo de un programa de acompañamiento para la lucha contra la soledad no deseada con una dotación presupuestaria específica.