El PSOE califica de “caos” y “chapuza” la gestión de las obras de reparación de la calle de la Iglesia

Cargos socialistas, en un acto en Herrera en mayo J. Meis

El concejal del PSOE Julián Reina cargó ayer contra la gestión de las obras para subsanar los defectos de la calle de la Iglesia, que definió como “caótica e chapuceira”. El edil socialista se interesó en comisión por las tareas pendientes, los plazos y la propia organización de los trabajos, y transmitió además las “queixas e a indignación da cidadanía” por la “reaparicións de vehículos de obra circulando polas rúas peonís”.

En esa línea, Reina aseguró que en los últimos días la Alameda del Carbón “foi utilizada como punto de entrega de formigón, aparcando no medio, mentres os dúmpers de obra circulaban polas rúas peonís do Cantón e Manuel de Cal”.

“Non é a primeira vez que isto ocorre”, apuntó el concejal del PSOE, que recordó que en marzo de 2024 “nos enfrontamos ao mesmo escenario no que se está a converter a mesma obra do mandato: improvisación e traballo chapuceiro nun bucle sen fin”.

Los socialistas creen que el alcalde, José Manuel Rey, “está tomando por parvos aos cidadáns” y pide que, como hizo el gobierno local con la obra de la avenida de As Pías, se abra una oficina de reclamaciones para atender los problemas causados por las obras, “xa que se están a producir incidencias e accidentes en relación coa distribución do tráfico”. Además, considera necesaria la elaboración de un informe sobre los desperfectos que se están ocasionando.

“Rey Varela é moito pico e pouca pala”, dijo Reina, que animó al regidor a “anunciar un pouco menos e facer un pouco máis: a cidadanía non debería ter que seguir sufrindo as súas ausencias”, apuntó, en referencia a su calidad de senador.

Por otra parte, el grupo socialista, a través de Montse Dopico, pide un “plan de prevención e mantemento” para el Auditorio, el Jofre y el Torrente Ballester. “O goberno local non está a levar a cabo nin a conservación preventiva nin correctiva dos edificios públicos que tería evitado o deterioro actual dos mesmos”, aseguró la edila, que cree que esta situación “evidencia a incuria e o desleixo que xa vén sendo habitual neste goberno pola cultura”.

Dopico señala que la carta de presentación de estos espacios son “pingueiras, desconchados, cristaleiras rotas, grafitis e deficiencias de acceso para as persoas con mobilidade reducida” y, además, acusó al ejecutivo de “deixar pasar” la oportunidad del 2% Cultural para el arreglo de los desperfectos en el volumen trasero del Jofre, propuesta rechazada en la resolución provisional por el Ministerio.