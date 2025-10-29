El luthier de Cedeira que sale a la luz a través del documental y libro de su hija, Alicia Freire

La autora en la biblioteca de Cedeira, por el Día de las Escritoras Cedida

La escritora, guionista y realizadora audiovisual Alicia Freire Vera (Montevideo, 1970) presentará la novela biográfica “Lo que vuelve a tierra”, una obra escrita que se complementa con un corto documental, este jueves 30, a las 19.00 horas, en el Ateneo Ferrolán. La asociación Fuco Buxán organiza este encuentro con la creadora cedeiresa, que en esta ocasión dará a conocer “una historia sobre el genio, la emigración y la identidad”.

“Lo que vuelve a tierra” fue autoeditado bajo el propio sello de la directora, Cine Viena, y el libro acaba de ver la luz este año con Gráficas Lar. En este proyecto da a conocer el recorrido de su padre, el luthier nacido en Cedeira Ricardo Freire Blanco, que se vio obligado a tomar una decisión desacertada cuando estaba en el exilio y gozaba de éxito como concertista.

A través de este trabajo sale a la luz un gran talento de la guitarr­a prácticamente desconocido en el panorama cultural de Galicia, cuya historia se desarrolló al otro lado del océano, por lo que la historia se ambienta en el Uruguay de la década de 1960, coincidiendo con una situación política totalmente inestable.

Así, la trama se centra en el impacto positivo que pueden tener el arte y la identidad en un contexto de inmigración y desarraigo.

Alicia Freire empezó su trayectoria cinematográfica y televisiva en productoras y cadenas de Madrid y Galicia. Sin embargo, en los últimos años apuesta por la autoproducción y realización de piezas audiovisuales independientes.