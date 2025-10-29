Mi cuenta

Salud

El Área Sanitaria y la AECC colaboran para acompañar en la unidad de cuidados paliativos

Una vez por semana entre dos o tres voluntarias se desplazarán al espacio médico

Montse Fernández
Montse Fernández
29/10/2025 21:19
Tres de las personas que ejercen el voluntariado por parte de la junta local de la AECC
ASF

El Área Sanitaria de Ferrol y la Asociación Española contra el Cáncer local colaboran una ocasión más para que voluntarios de la ONG participen en tareas de acompañamiento a pacientes en la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Naval de Ferrol. 

Las funciones del voluntariado, tal y como se recoge en el protocolo que se ha activado para la ocasión, serían fundamentalmente “crear un clima de confianza e comodidade mediante a conversa, acompañar dende un enfoque humano sen suplantar a función dos profesionais e detectar as necesidades para comunicalas ao persoal sanitario, entre outras cuestións”, indican desde el CHUF.

La gerente del Área, Fernanda López Crecente y la subdirectora de Humanización, Estrella López-Pardo, junto con el responsable de la unidad de Paliativos, Marcelino Mosquera, recibían a la presidenta y vicepresidenta de la junta local de la AECC, Isabel Estevan y Mabel Sanesteban, respectivamente, además de Adela Bastón, la coordinadora de voluntariado de la ONG y algunas de las personas que ofrecerán su tiempo para prestar ayuda en la unidad, algo que harán todos los miércoles, de 11 a 13 horas, “procurando interferir o menos posible no labor do persoal sanitario”, indican desde el Área Sanitaria. 

El responsable de Paliativos, Marcelino Mosquera, aseveró que la colaboración “reforza o enfoque integral do coidado, que atende corpo, mente e contorna social”.

Sobre el acuerdo también señaló que “é un exemplo de colaboración efectiva entre sanidade pública e a cidadanía” y también remarcó que el voluntariado “non substitúe coidados, humanízaos.. e permítenos acompañar mellor ás persoas nos momentos máis delicados da vida, con proximidade, respecto e calidez”. 

La AECC es la que se encarga de impartir la formación específica para el acompañamiento hospitalario, tal y como recoge el convenio rubricado.

