El Área Sanitaria y la AECC colaboran para acompañar en la unidad de cuidados paliativos

Tres de las personas que ejercen el voluntariado por parte de la junta local de la AECC ASF

El Área Sanitaria de Ferrol y la Asociación Española contra el Cáncer local colaboran una ocasión más para que voluntarios de la ONG participen en tareas de acompañamiento a pacientes en la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Naval de Ferrol.

Las funciones del voluntariado, tal y como se recoge en el protocolo que se ha activado para la ocasión, serían fundamentalmente “crear un clima de confianza e comodidade mediante a conversa, acompañar dende un enfoque humano sen suplantar a función dos profesionais e detectar as necesidades para comunicalas ao persoal sanitario, entre outras cuestións”, indican desde el CHUF.

La gerente del Área, Fernanda López Crecente y la subdirectora de Humanización, Estrella López-Pardo, junto con el responsable de la unidad de Paliativos, Marcelino Mosquera, recibían a la presidenta y vicepresidenta de la junta local de la AECC, Isabel Estevan y Mabel Sanesteban, respectivamente, además de Adela Bastón, la coordinadora de voluntariado de la ONG y algunas de las personas que ofrecerán su tiempo para prestar ayuda en la unidad, algo que harán todos los miércoles, de 11 a 13 horas, “procurando interferir o menos posible no labor do persoal sanitario”, indican desde el Área Sanitaria.

El responsable de Paliativos, Marcelino Mosquera, aseveró que la colaboración “reforza o enfoque integral do coidado, que atende corpo, mente e contorna social”.

Sobre el acuerdo también señaló que “é un exemplo de colaboración efectiva entre sanidade pública e a cidadanía” y también remarcó que el voluntariado “non substitúe coidados, humanízaos.. e permítenos acompañar mellor ás persoas nos momentos máis delicados da vida, con proximidade, respecto e calidez”.

La AECC es la que se encarga de impartir la formación específica para el acompañamiento hospitalario, tal y como recoge el convenio rubricado.