El 31 de diciembre será la fecha límite para las obras del cementerio municipal

Las dos hileras iniciales de nichos y la base del osario ya están prácticamente finalizadas D.A.

El próximo 31 de diciembre será la fecha límite para finalizar las obras de ampliación del cementerio municipal de Catabois. Así lo afirmó este mediodía el alcalde, José Manuel Rey, durante una visita al camposanto para comprobar el estado de los trabajos en las jornadas previas a las celebraciones del Día de Todos los Santos y el de Difuntos.

Acompañado del concejal responsable del departamento de Obras e Servizos, José Tomé, Rey Varela mantuvo un encuentro con los responsables del proyecto, que explicaron al regidor las diferentes labores que se están acometiendo en estos momentos de forma simultánea. Así, la actividad del cementerio no se está viendo interrumpida, dado que las obras se concentran en el extremo oeste del recinto, más allá de la puerta del osario.

“Hoxe visitamos, con profundo respecto, un lugar moi especial e cheo de sentimento para os ferroláns, que garda os recordos e a memoria de familiares, amigos e veciños e que, polo tanto, merece o coidado do Concello de Ferrol”, aseveró el alcalde, apuntando que el objetivo de este proyecto es “dar por cuberta a importante demanda de nichos dende hai moitos anos”. En este sentido, José Manuel Rey señaló que, con esta ampliación, también se busca subsanar “o deterioro” que ha sufrido el cementerio al introducir “novas ringleiras” de sepulturas entre las existentes precisamente para dar respuesta a esa necesidad en mandatos anteriores.

Estado de las obras

En cuanto al estado de los trabajos, durante la visita se pudo comprobar como la estructura de las dos hileras de nichos ya están prácticamente concluidas –a falta de una mano de pintura–, así como la base del nuevo osario, que se sitúa a la izquierda del acceso y tendrá una profundidad de cuatro metros. Dicha puerta de entrada, por otro lado, también será eliminada, pero no los muros del antiguo cierre oeste del camposanto.

El alcalde y el edil de Obras e Servizos con los responsables del proyecto Daniel Alexandre

Las sepulturas, por otra parte, se configuran en dos hileras, dividas por un pasillo central, de once módulos cada una, teniendo cada uno cuatro espacios de alto por ocho de largo por cada cara (salvo uno en uno de los márgenes, que es de doce). De este modo, se crearán 1.440 nichos, si bien desde el Concello no se señaló si se contempla crear hileras adicionales para alcanzar los 1.500 inicialmente anunciados. Así, quedaría por completar el camino principal, de diez metros, y las aceras, todas ellas en hormigón para dar continuidad al cementerio antiguo, así como las dos grandes zonas ajardinadas de los laterales del acceso.

En cuanto a los cierres, desde el gobierno local se explicó que los laterales serán ya los definitivos, mientras que el trasero será “temporal”, dado que, como se recordará, la que se está acometiendo es solo la primera de las diferentes fases que contempla el proyecto –y que, al contrario de otras actuaciones, se realizarán con el paso de los años en respuesta a las necesidades del camposanto en lugar de en una sola vez–. Asimismo, también se detalló que, dado que el trazado de los nuevos terrenos se va estrechando, las siguientes etapas del proyecto irán reduciendo paulatinamente el número de módulos por fila.

Volviendo al calendario que maneja el Concello para la finalización de esta fase del proyecto, el alcalde, a preguntas de los medios, apuntó que “houbo unha temporada moi chuviosa o ano pasado” que obligó a retrasar las obras –en un principio iba a estar lista entre los meses de mayo y junio, pero la fecha se extendió hasta octubre– y que ahora “non sabemos como vai vir esta, pero si que transmitimos á dirección de obra e á empresa que o 31 de decembro remata o prazo”. A este respecto, Rey Varela puso en valor que la compañía cuenta “coa última tecnoloxía construtiva” para el desarrollo de los trabajos y que, gracias a la ampliación, el camposanto “recuperará” su aspecto original con grandes espacios ajardinados, aunque aclarando que, salvo para actuaciones de mejora y mantenimiento, el espacio antiguo no se volverá a modificar, de modo que las hileras adicionales no se trasladarán.

Máquina multipropósito

Otro de los puntos que destacaron tanto el alcalde como el concejal de Obras e Servizos en relación al cuidado del camposanto fue la adquisición de una máquina multipropósito para los operarios municipales. La compra, anunciada en septiembre de 2024, se hizo efectiva en diciembre de ese mismo ejercicio y, desde entonces, permanece operativa en el cementerio municipal. Se trata de una cargadora de la marca Avant, modelo 423 con varios “accesorios” –es decir, brazos funcionales para diferentes labores– que suministró la firma coruñesa Torneiro por un importe de 80.278 euros –impuestos incluidos–.

La máquina multipropósito adquirida en diciembre de 2024 junto con algunos accesorios D.A.

Respecto a la misma, el edil José Tomé explicó que la adquisición se realizó a petición del propio comité de empresa del Concello y que, acompañando a la operación, se realizó una formación específica para su manejo. “Está a funcionar moi ben, pero esperamos que agora, con estes novos nichos, poidan empregarse máis os elementos accesorios, como a pala excavadora ou a plataforma de altura”, apuntó, incidiendo en que es un modelo “moi completo”.

Dispositivo especial

Por otra parte, aprovechando su visita al cementerio municipal, el alcalde dio cuenta del dispositivo especial de tráfico establecido para este entorno con motivo de las festividades de Todos los Santo y Difuntos. Y es que, como todos los años, se espera una gran afluencia de personas de toda la comarca al camposanto –de hecho, hoy mismo ya se empezaba a notar el incremento en el número de visitantes–, por lo que esta medida busca tanto facilitar el acceso al recinto funerario como evitar el colapso de una de las principales vías de entrada y salida del núcleo urbano ferrolano.

De este modo, desde primera hora de la mañana del viernes hasta la tarde del domingo, día 2, se prohibirá el estacionamiento en el tramo que separa la carretera principal del cementerio con la rotonda del hospital Arquitecto Marcide, habilitándose un carril central específico para los desplazamientos al camposanto. Asimismo, en las vías adyacentes al frontal del camposanto tan solo se permitirá estacionar en uno de los márgenes y se establecerá un sentido único para abandonar la zona –lo que afectará a la pista parcelaria de Mandiá y el camino da Pega–.

En cualquier caso, desde el Concello se recordó que todas estas medidas “teñen un caracter xeral”, por lo que su aplicación quedará supeditada a la afluencia de visitantes al cementerio. De este modo, serán los agentes de la Policía Local desplegados en la zona los que determinarán en qué grado se ponen en funcionamiento.