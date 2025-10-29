Cofer propone atraer talento agilizando “los procesos de legalización de la inmigración”

La jornada se celebró en Afundación Cedida

La Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal –(Cofer) propone cubrir las necesidades de personal de las empresas del sector industrial con una política de integración laboral que mejore y agilice “los procesos de legalización de la inmigración, los trámites de certificaciones en origen y la homologación de títulos extranjeros”.

Esa es una de las conclusiones que se extrajeron de la mesa redonda en la que participaron también representantes de la Dirección Xeral de FP, la Oficina Económica del Igape, directores de centros de Formación Profesional, Campus Industrial, Navantia y otras empresas del sector, en la que, además, se acordó elaborar un plan de trabajo conjunto para implementar estas y otras medidas que se abordaron en el encuentro, celebrado la semana pasada en la sede de Afundación.

En ese sentido, también instan a las empresas a “mejorar las condiciones salariales y, sobre todo, laborales” para incrementar el atractivo de los empleos de tipo industrial.

En lo que respecta a los cambios en la oferta de FP, se considera necesario “proyectar una visión más actual de estas profesiones hoy profundamente transformadas por la tecnología, la digitalización y la automatización, desvinculándola de la imagen obsoleta que aún persiste en la sociedad”. Además, los participantes creen que debe haber una orientación laboral “más temprana que revalorice estas familias profesionales”.

El diagnóstico también llama la atención sobre la “escasa” matriculación de mujeres en los ciclos de FP de la rama industrial, por lo que se propone “buscar estrategias” para hacer estas profesiones más “atractivas e inclusivas”.

La jornada se centró especialmente en la “brecha” que existe entre las necesidades del mercado y la oferta formativa. Así, los participantes urgieron “acelerar el tiempo de respuesta” de la enseñanza reglada antes las necesidades “rápidamente cambiantes del mercado laboral y del sector empresarial”.

En esa línea, recordaron que el sector privado “requiere una actualización constante y una adaptación ágil a la digitalización, robotización y las nuevas tecnologías tan cambiantes hoy en día”. La Dirección Xeral de Formación Profesional, que estuvo representada por su titular, Eugenia Pérez, apuntó que está trabajando para “incorporar de forma ágil al currículum formativo capacitaciones más actuales, manteniendo un diálogo constante con las empresas”. La FP Dual, la Dual Intensiva, los programas de Alta Capacitación y las Microcredenciales son algunas de esas vías, pero también “los másteres pensados para el reciclaje de profesionales con experiencia”.

Por último, las instituciones entidades y empresas inciden en que debe mejorarse la comunicación y la difusión de las diferentes modalidades entre el sector empresarial.

La jornada forma parte del convenio suscrito este mismo año entre Cofer, el Igape y el Concello.

