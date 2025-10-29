Mi cuenta

A Graña tendrá su ansiado estacionamiento para descongestionar el barrio

Se construirá cerca de la playa en una parcela de 2.734 metros cuadrados

Redacción
29/10/2025 20:23
Reunión de los responsables municipales con la AVV de A Graña | Cedida
La construcción de un aparcamiento en el barrio de A Graña que sirva para paliar los problemas con que se encuentran los vecinos y vecinas a diario, pero especialmente cuando el número de coches aumenta con los visitantes, está más cerca.

El proyecto encargado a Proyfe fue explicado ayer a la entidad vecinal del barrio por parte del alcalde, José Manuel Rey Varela, y el edil de Servizos, José Tomé, en la visita realizada en el marco del plan de barrios.

Así, se dio cuenta de la construcción de un estacionamiento de aproximadamente unas 60 plazas, en una finca de una superficie de 2.734 metros cuadrados, que se encuentra próxima a la playa de A Graña, concretamente en la intersección de las calles Eduardo Banco Amor y Real Baja.

El desarrollo de este aparcamiento, como explicó Rey seguirá un enfoque “respectuoso e sostible”, adaptándose al entorno natural y urbano mediante actuaciones “brandas” que prioricen la integración estética y funcional.

Con esta intervención, apuntó el regidor, “o goberno local cumpre, así, cunha demanda de hai anos dos veciños de dotar a esta zona dun espazo para poder estacionar os seus vehículos”.

El acuerdo para la construcción de este parking al aire libre es resultado del convenio de colaboración entre la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y el Concello de Ferrol para la financiación del proyecto de rehabilitación urbana de la ciudad.

Los vecinos de A Graña llevaron a cabo protestas en varias ocasiones por la falta de estacionamientos

Proyfe redactará el proyecto de aparcamiento en el barrio ferrolano de A Graña

Otras actuaciones señaladas en el barrio fueron la adecuación de zonas verdes en el parque de A Graña y Praza Mariscal Pardo de Cela, poda y tratamiento contra el picudo rojo, mejoras en los parques infantiles, labores de mantemento eléctrico, desbroces y chapeos así como limpieza de contenedores, papeleras y sumideros.

El plan de barrios se traslada ahora a Esteiro.

