Rogelio Fernández, ferrolano víctima de la Dana: “La gente está acojonada porque sabemos que puede volver a pasar”

Hace un año, como cualquier otro día laborable, Rogelio salió de casa en Benetússer para acudir a su puesto en el Grupo Segura, una auxiliar automovilística, donde le tocaba cubrir el turno de tarde aquel martes. Existía una alerta roja por lluvia, pero las autoridades no consideraron necesario paralizar la actividad y los ciudadanos se tomaron la jornada con total normalidad sin saber que 229 personas morirían a causa de las riadas provocadas por la DANA.

En aquellos días de fango, tristeza y obscenidad política, Rogelio Fernández Bouza, ferrolano de Canido, estuvo al otro lado del teléfono contando a este periódico cómo intentaban sobreponerse y salir adelante, sobre todo, organizándose entre vecinos y gestionando la solidaridad que llegaba en forma de voluntariado y cajas llenas de alimentos y productos.

En su caso, afortunadamente, no sufrieron daños personales, pero recuerda que “mi mujer, Carmen, estuvo a un tris de que se la llevara porque estaba bajando al perro y se encontró a un policía que le dijo que subiera, que iba a haber problemas. Fue cuestión de minutos”. Ella era paciente oncológica y tenía las revisiones en otro pueblo, así que también les tocó alquilar coche para ir a los hospitales porque el suyo había sucumbido bajo el barro, traslada Rogelio, valorando que hacían “una serie de historias para intentar hacer una vida normal donde no había normalidad”.

Sostiene que “las ayudas aquí no llegaban, el ejército tardó en venir... Yo estuve 11 días sin ir a trabajar y, cuando nos reclamaron, teníamos que desplazarnos por zonas oscuras, sin luces, y en escombros. Era una zona de guerra y así estuvo unos cinco meses, con montañas de cascotes”, rememora, precisando que en algunos pueblos todavía hay restos de estos montículos y “un montón de obras”.

Buscarse la vida

Por si fuera poco, su casero les reclamó la vivienda al mes siguiente y “nos puso entre la espada y la pared”, obligándoles a buscar otro piso en un momento muy delicado. “Tuvimos que hacer una mudanza caótica sin ascensor, sin coche y sin que nadie te pudiese ayudar”, enumera, describiendo que en el tema de la vivienda “han especulado a raíz de esto un montón y estamos pagando ahora bastante más que antes” tras establecerse, en diciembre, en otro de los pueblos afectados, Picasse­nt.

La respuesta de los seguros y las ayudas de la administración tampoco han estado a la altura de las circunstancias aunque su empresa sí facilitó un crédito a interés cero a los empleados. “Con lo del coche, preparamos los papeles del consorcio y en dos meses me llegó una cantidad irrisoria, unos 900 euros por darlo de baja que, junto a los 2.000 que daba la Generalitat, tuvimos que buscarnos la vida”, admite, sin poder haberse beneficiado de la subvención de compra de vehículo del Gobierno estatal puesto que para percibir 10.000 euros había que invertir en un híbrido de “30 o 40.000 y adelantar el dinero”, critica el ferrolano.

Tampoco le compensaron los enseres que tenían depositados en su trastero, valorados en unos 4.000 euros y por los que percibieron del seguro menos de mil. “Hubo una serie de historias, ya humanas, que dejaron mucho que desear después de todo esto”, zanja, aplaudiendo, en cambio, la humanidad de mucha gente y cómo lograron gestionar en el vecindario la ayuda que les llegó en los días duros.

“Me emocioné mucho al ver a los Bomberos de Ferrol con la sección canina [la unidad de Casaga], me gustaría darles las gracias a ellos y a todos los que vinieron a ayudar”, traslada Rogelio.

La incompetencia

A sus 59 años recién cumplidos, admite que entre los habitantes de estos pueblos dormitorio de Valencia “ha quedado miedo” y una convivencia inevitable con las alarmas en el móvil. “Ahora suena un aviso de la Generalitat cada vez que hay una nube negra”, resume, y añade que “la gente está acojonada porque sabemos que puede volver y porque vayas a donde vayas hay todavía muchas cosas que te lo recuerdan, está presente; así que, si hay una alerta roja yo no voy al trabajo, eso lo tengo bien claro, no dejo sola a mi mujer”.

Este miércoles Rogelio y Carmen acudirán a una de las movilizaciones para recordar, pero lamentan que los políticos hayan usado esta tragedia para “echarse la pelota unos a otros” cuando todavía hay gente convaleciente, desaparecida o con secuelas de por vida. Por eso, cuando se puso en manos de su hija, tatuadora, tuvo claro que quiso grabarse para siempre en la piel hasta donde llegó la “incompetencia” hace justo un año.