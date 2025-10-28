La repulsa por el bullying en los colegios salió a la calle en Ferrol

Manifestación organizada por Sindicato de Estudiantes contra el acoso Daniel Alexandre

Con consignas como "non quero sobrevivir ao instituto, quero vivilo", "No se humilla a un amigo para hacer reír al grupito" y otros muchos lemas portados en cartelería por los estudiantes, al mediodía de este martes salieron a la calle decenas de alumnos de centros educativos de la ciudad naval y su entorno, convocados por el Sindicato de Estudiantes.

La muerte de la menor, de 14 años Sandra Peña, que se quitó la vida arrojándose desde la azotea de su casa tras sufrir numerosos episodios de bullying sirvió para dar voz a una situación que no es única y sobre la que es preciso tomar medidas.

Las protestas y huelga en Galicia (y en otras 55 ciudades de España) estaban convocadas por el Sindicato de Estudiantes. En Galicia, las manifestaciones tuvieron lugar en Santiago, A Coruña, Vigo, Pontevedra, Ferrol y Ourense, a las 12.00 horas.

Ante la muerte de Sandra, los estudiantes gallegos exigen más recursos y personal especializado en psicología, educación social e integración, que pueda proporcionar más apoyo al alumnado.

Ortigueira

En Ortigueira, la corporación municipal mantuvo un minuto de silencio en la plaza Isabel II y se concentró en repulsa "desta lacra", contra el bullying y en apoyo a la familia de la joven sevillana y aseverando que "nadie debe temer ir a clase".