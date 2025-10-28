Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La repulsa por el bullying en los colegios salió a la calle en Ferrol

En la ciudad naval tuvo lugar una manifestación estudiantil y en Ortigueira una concentración de la corporación municipal

Redacción
28/10/2025 16:52
Manifestación sindicato de estudiantes contra el acoso
Manifestación organizada por Sindicato de Estudiantes contra el acoso
Daniel Alexandre

Con consignas como "non quero sobrevivir ao instituto, quero vivilo", "No se humilla a un amigo para hacer reír al grupito" y otros muchos lemas portados en cartelería por los estudiantes, al mediodía de este martes salieron a la calle decenas de alumnos de centros educativos de la ciudad naval y su entorno, convocados por el Sindicato de Estudiantes. 

La muerte de la menor, de 14 años Sandra Peña, que se quitó la vida  arrojándose desde la azotea de su casa tras sufrir numerosos episodios de bullying sirvió para dar voz a una situación que no es única y sobre la que es preciso tomar medidas.

Las protestas y huelga en Galicia (y en otras 55 ciudades de España) estaban convocadas por el Sindicato de Estudiantes. En Galicia, las manifestaciones tuvieron lugar en Santiago,  A Coruña, Vigo, Pontevedra, Ferrol y Ourense, a las 12.00 horas.

Ante la muerte de Sandra, los estudiantes gallegos exigen más recursos y personal especializado en psicología, educación social e integración, que pueda proporcionar más apoyo al alumnado.

Imagen de archivo de un certamen contra el acoso escolar en el IES As Telleiras

Manifestación contra el bullying en Ferrol y Ortigueira en memoria de Sandra Peña

Más información

Ortigueira

En Ortigueira, la corporación municipal mantuvo un minuto de silencio en la plaza Isabel II y se concentró en repulsa "desta lacra", contra el bullying y en apoyo a la familia de la joven sevillana y aseverando que "nadie debe temer ir a clase".

Concentración en el concello de Ortigueira contra el bullying
Concentración en el concello de Ortigueira contra el bullying
Cedida

Te puede interesar

Imagen del faro de Punta Candieira, en Cedeira

Naufragio frente al faro de Punta Candieira, en Cedeira, con tres tripulantes rescatados
Verónica Vázquez
Racinguistas en el Baxi en otra jornada de doblete el pasado año

El 'supersábado' deportivo en Ferrol aúna fuerzas entre el Baxi y el Racing
Iago Couce
Alicia Lorenzo Fenollera con la modelo que lució su diseño sostenible

El conjunto de Alicia Lorenzo, con tonos de cúrcuma y café, gana en los Greenwalk Awards
Redacción
Aldrey, este martes con las representantes de la AECC

La carrera Ferrol en marcha contra o cancro se celebrará el 9 de noviembre
Redacción