La carrera Ferrol en marcha contra o cancro se celebrará el 9 de noviembre

Aldrey, este martes con las representantes de la AECC D. Alexandre

La duodécima edición de Ferrol en marcha contra o cancro se celebrará el domingo 9 de diciembre con línea de salida y de meta en el Cantón de Molíns. El concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, y la presidenta de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Isabel Estevan, presentaron este martes los detalles de una cita en la que prevén que participen entre 3.500 y 4.000 personas.

El objetivo de la carrera-andaina es cuádruple, explicó Aldrey. Por una parte, promover un estilo de vida saludable entre la población y concienciar a la ciudadanía, desde los más pequeños, sobre la enfermedad y, además, recaudar fondos que permitan seguir avanzando en la investigación. Por otro lado, el evento busca, dijo el concejal, "reafirmar a imaxe de Ferrol como cidade solidaria e comprometida con esta loita".

La carrera se dividirá en dos partes. A las 10.00 comenzarán las pruebas de los menores y, una hora más tarde, empezará la carrera-andaina. El recorrido, que discurrirá por la zona urbana de la ciudad, será de cinco kilómetros y el concejal de Deportes animó a la ciudadanía a participar en las diferentes modalidades: corriendo o paseando. En ambos casos es necesaria la inscripción, que podrá hacerse a través de la página web carreirasgalegas.com o presencialmente en la sede de la Junta Local de la AECC, en la calle de la Tierra. "Ademais", precisó Aldrey, "hai tamén a posibilidade dun dorsal nº0 para poder colaborar sen competir ou participar na andaina".

Por su parte, Isabel Estevan quiso agradecer "la disponibilidad absoluta que en estos 12 años hemos encontrado siempre en el Concello" para organizar la jornada, así como la de los patrocinadores y del grupo Malditos Pendejos, que actuará al término de la carrera. "Son muy importantes para que podamos desarrollar nuestra labor y para que podamos seguir ampliando los servicios que ofrecemos, como venimos haciendo desde el 2017", añadió.

Las inscripciones ya están abiertas y seguirán así hasta el jueves anterior, día 6. El miércoles, además, habrá una jornada intensiva en Odeón para favorecer la participación y poder realizar la inscripción de manera presencial. Por otra parte, la recogida de los dorsales se podrá hacer, también durante todo el día, el sábado en Decathlon.

"Animamos á xente a que colabore e participe", reiteró el concejal de Deportes, que destacó la afluencia de personas de fuera de Ferrol que podrán "aproveitar tamén para desfrutar da cidade".