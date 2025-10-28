Encierro en Catabois del profesorado en huelga de Ferrol

Encierro de profesorado y representantes sindicales en el IES de Catabois Emilio Cortizas

Durante la jornada de este martes y miércoles, el personal docente está llamado a una huelga de 48 horas que en la ciudad naval coincidió con la salida a la calle de los estudiantes contra el bullying el primero de los días.

En los centros educativos, la convocatoria para la enseñanza pública partía de CIG-Ensino y el objetivo es llamar la atención de la Consellería sobre “o aumento do número de docentes, redución de horarios e ratios, plans para a eliminación de burocracia para os equipos directivos e coordinadores ou melloras retributivas, entre outras demandas”.

Encierro

En Ferrol se celebró un “peche reivindicativo” en el IES de Catabois, en el que participaron un grupo de profesores y delegados y delegadas de CIG Ensino. Durante el encierro, aprovecharon para preparar cartelería y pancartas, así como para diseñar conjuntamente próximas acciones de protesta “até que a Consellería atenda as demandas do persoal docente”, señalaron los participantes.

El profesorado dormirá en el centro Emilio Cortizas

Entre las personas que apoyan la huelga y que así lo hicieron constar a través de un comunicado se encuentran los directores de los centros de Ferrolterra CEIP Pazos-Mestre García Niebla, Pablo López Cabrera; IES de Catabois, Helena González Saavedra; CEIP plurilingüe de Ponzos, Lucía Fernández Pereira; IES Terra de Trasancos de Narón, Graciela Galdo Vigo, e IES Fernándo Esquío de Neda, Alicia Díaz Jublin.

Reclaman “máis persoal, máis apoio real ao profesorado e aos centros e unha aposta firme polo ensino público como ferramenta esencial de cohesión social e progreso”.