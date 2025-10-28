Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Encierro en Catabois del profesorado en huelga de Ferrol

Reclaman “máis persoal, máis apoio real ao profesorado e aos centros e unha aposta firme polo ensino público

Redacción
28/10/2025 21:55
Encierro en el IES de Catabois
Encierro de profesorado y representantes sindicales en el IES de Catabois
Emilio Cortizas

Durante la jornada de este martes y miércoles, el personal docente está llamado a una huelga de 48 horas que en la ciudad naval coincidió con la salida a la calle de los estudiantes contra el bullying el primero de los días. 

En los centros educativos, la convocatoria para la enseñanza pública partía de CIG-Ensino y el objetivo es llamar la atención de la Consellería sobre “o aumento do número de docentes, redución de horarios e ratios, plans para a eliminación de burocracia para os equipos directivos e coordinadores ou melloras retributivas, entre outras demandas”.

Encierro

En Ferrol se celebró un “peche reivindicativo” en el IES de Catabois, en el que participaron un grupo de profesores y delegados y delegadas de CIG Ensino. Durante el encierro, aprovecharon para preparar cartelería y pancartas, así como para diseñar conjuntamente próximas acciones de protesta “até que a Consellería atenda as demandas do persoal docente”, señalaron los participantes. 

Encierro en el IES de Catabois
El profesorado dormirá en el centro
Emilio Cortizas

Entre las personas que apoyan la huelga y que así lo hicieron constar a través de un comunicado se encuentran los directores de los centros de Ferrolterra CEIP Pazos-Mestre García Niebla, Pablo López Cabrera; IES de Catabois, Helena González Saavedra; CEIP plurilingüe de Ponzos, Lucía Fernández Pereira; IES Terra de Trasancos de Narón, Graciela Galdo Vigo, e IES Fernándo Esquío de Neda, Alicia Díaz Jublin.

Reclaman “máis persoal, máis apoio real ao profesorado e aos centros e unha aposta firme polo ensino público como ferramenta esencial de cohesión social e progreso”.

