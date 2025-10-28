El Tapéate volverá a servir lo mejor del arte culinario de Ferrol en pequeño formato

El bocado ganador del Tapéate Ferrol 2024, obra de Bacelo Daniel Alexandre

Suelen ser del orden de la veintena los locales de la urbe naval que se animan a participar en el concurso de tapas Tapéate, que promueven desde la Sociedade Mixta de Turismo de Ferrol en colaboración con el área de Turismo del Concello.

Precisamente, la concejala de Turismo, Maica García, daba a conocer este martes las bases del certamen, que se celebrará durante once jornadas, entre los días 13 y 23 de noviembre.

Se trata de una actividad que sirve para revitalizar los negocios hosteleros en la época del año que menos actividad se registra, tras el verano y antes de las fechas navideñas, cuando suele caer el consumo. Asimismo, la acción busca también dar a conocer la riqueza gastronómica de Ferrol entre los propios vecinos y quienes visitan la urbe.

Bacelo representará a Ferrol en el certamen de mejor cocinero de tapas de Galicia Más información

Como en años anteriores el precio de las tapas, ya sean dulces o saladas, se seguirán vendiendo a tres euros, debiendo servirlas durante los servicios de comida y cena de los restaurantes que participen.

En el Tapéate pueden anotarse negocios hosteleros que dispongan de barras en sus locales donde sirvan habitualmente platos en formato pequeño, es decir, pinchos o tapas.

Los interesados podrán inscribirse hasta las 14.00 horas del 6 de noviembre mediante presentación de la solicitud, en la que debe constar el establecimiento, teléfono de contacto, el nombre de la tapa y una fotografía de la misma, que después ilustrará el catálogo de esta edición.

La documentación deberá entregarse en la sede de la Asociación de Empresarios de Hostalaría de Ferrol e Comarcas (Real, 73-75, 2º D) o enviarla por correo electrónico a hosteferrol@hosteferrol.org.

Pemios

Un año más, el jurado estará integrado por tres miembros; expertos en gastronomía propuestos por la organización. Se otorgarán premios por importe de 300, 400 y 500 euros, para la tercera, segunda y primera propuesta mejor clasificada, respectivamente. En la valoración se tendrá en cuenta la presentación, elaboración, degustación y uso de productos autóctonos. También se entregará el premio especial del público dotado con 300 euros.