El PCG carga contra el PSOE por la Empresa Municipal de Vivenda
La organización califica la propuesta de “profunda e cinicamente hipócrita”
El comité comarcal de Ferrolterra del Partido Comunista de Galicia –PCG– expresó este martes su “absoluta estupefacción” por las declaraciones del portavoz del PSOE, Ángel Mato, en la presentación de la moción para instar a la creación de una Empresa Municipal de Vivenda.
La organización califica la propuesta de “profunda e cinicamente hipócrita” y considera al PSOE como “cómplice necesario da crise da vivenda que asola á clase traballadora, á mocidade e ás familias galegas”.
“A súa credibilidade neste tema é nula”, insiste el PCG, que apunta también a los gobiernos de Ares, Cedeira y Valdoviño –en manos del PSOE–, donde “a especulación capitalista co aluguer turístico e os fondos voitre expulsan á clase traballadora dos seus barrios e das súas casas”.
Además, el Partido Comunista de Galicia asegura que “nos catro anos de Ángel Mato á fronte do Concello de Ferrol o resultado foi de cero absoluto en medidas efectivas en materia de vivenda”.
“A política do PSdeG-PSOE sempre é leal e submisa co gran capital financeiro e inmobiliario e baséase en parches, en medidas baleiras destinadas só a dar titulares, como os bonos aluguer, un subsidio público aos especuladores, outro roubo de carto público que pasa a mans dos rentistas”.