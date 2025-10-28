El conjunto de Alicia Lorenzo, con tonos de cúrcuma y café, gana en los Greenwalk Awards

Alicia Lorenzo Fenollera con la modelo que lució su diseño sostenible Cedida

La cuarta edición de los Greenwalk Awards, organizados por NHood España, acaba de conceder el premio ELLE Education by Mindway a la autora del diseño llamado “Simbiosis”, Alicia Lorenzo Fenollera, alumna del máster en Tecnoloxía Téxtil e Moda Sustentable que se imparte en la EPEF del Campus Industrial de Ferrol. Su propuesta, que constaba de dos piezas, vestido y capa, “combina experimentación téxtil e biotecnoloxía, unindo innovación e sustentabilidade”, tal y como explica ella misma.

Durante las próximas semanas, esta ganadora podrá elegir entre varias formaciones afines a su titulación, que cursará de forma totalmente gratuita como premio: un certificado en Asesoría de Imagen y Personal Shopper, en Wedding Planner y Event Desing o en Gestión y Digitalización de Eventos.

El vestido de “Simbiosis” fue elaborado a partir de tejidos reciclados, utilizando la técnica coreana Joomchi, que consiste en ir uniendo capas de papel de morera sin realizar costuras, con un resultado similar al fieltro.

Por otro lado, para la prenda de cobertura, Alicia Lorenzo exploró los biomateriales y decidió confeccionarla con biopolímeros de carragenato e hilos de alginato, que tiñó con pigmentos naturales como la espirulina, la cúrcuma, el azafrán y el café.

La creadora resultó vencedora en su categoría precisamente en la sede viguesa del certamen, su ciudad natal, aunque también se desarrolló en Barcelona y estaba previsto celebrarse en Alicante, aunque debido a una alerta meteorológica ha sido aplazada para el 22 de noviembre. Desde NHood España comunican que en esta edición participaron más de 60 escuelas, centros y/universidades de todo el Estado.

La gala

En este caso, el evento fue conducido por la locutora radiofónica y comunicadora de televisión, la asturiana Luján Argüelles, mientras que el cargo de madrina fue desempeñado por la presentadora y modelo ferrolana Paloma Lago.

La alumna del Campus de Ferrol, que se graduó en Diseño de Moda en el Instituto Europeo di Design de Madrid, participó junto a otros 11 estudiantes de titulaciones diferentes en distintos puntos de Galicia y también de Andalucía.

No obstante, la ganadora absoluta de los IV Greenwalk Awards Vigo fue Marta Pujales Salgueiro, alumna en la Fashio­n Art School FormArte de A Coruña, con su diseño titulado “Haruki”. En este caso, el premio es un curso de formación durante un fin de semana en la escuela central Saint Martins de la University of the Arts London.