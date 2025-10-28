El BNG quiere un pulmón verde en el Sánchez Aguilera

Aparcamiento del Sánchez Aguilera en imagen de archivo Jorge Meis

El portavoz municipal del Bloque Nacionalista Galego –BNG–, Iván Rivas, insta al gobierno local a reorientar el proyecto para el Sánchez Aguilera y modificar el Plan Especial de Reforma Interior para desarrollar en esa parcela un “gran pulmón verde para a cidade”.

Rivas sostiene que se deben eliminar las parcelas destinadas “ao desenvolvemento de vivenda especulativa e o contedor comercial previsto”. “A ratificación do plan especial para o Sánchez Aguilera era unha operación espectulativa, como denunciamos no seu momento”, recordó el edil nacionalista, “que hoxe se confirma coa negativa do Goberno central a dedicar a vivenda social a edificabilidade existente na parcela”.

Por ello, el portavoz del BNG afirma que “tanto PP como PSOE enganaron ao conxunto de veciños e veciñas” cuando en marzo de 2023 “decidiron aprobar o convenio con Defensa e ratificar o planeamento urbanístico para o acuartelamento, xa que ámbolos dous xustificaron o seu apoio ao documento sobre a base do desenvolvemento de vivenda social, que agora sabemos que non se farán”.

Además, Rivas recuerda que el suelo residencial ya no es propiedad del Ministerio de Defensa, sino del Estado, “que foi quen as mercou 15 días despois da aprobación dese acordo plenario a través dunha operación global para a construción de vivenda supostamente social”. Todo esto, señala Rivas, es la “evidencia palpábel de que toda aquela operación estaba pensada para financiar o Estado”.

El concejal del BNG recuerda que el PERI fue concebido en la época “da burbulla inmobiliaria” y contempla la construcción de 460 viviendas e un centro comercial de 24.000 metros cuadrados “para o enriquecemento do Estado”. “Esta é unha planificación anacrónica”, denunció Rivas, “que non responde ás necesidades actuais dunha cidade coma Ferrol, que ten o 20% das vivendas baleiras e carece de zonas verdes”.