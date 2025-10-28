El Artabrian Weekend, nueva cita con las cartas Magic en Ferrol

El edil de Xuventude, Arán López, en la presentación del Artabrian weekend | Daniel Alexandre

El Pazo do Monte volverá a acoger el Artabrian Weekend, el torneo del clásico juego de cartas Magic que en esta segunda edición tendrá lugar del 14 al 16 de noviembre, organizado conjuntamente por la entidad Artabrian Nights y el Concello.

El concejal de Xuventude, Arán López, presentó esta cita a la que ya se han apuntado 140 personas, algo menos de la mitad de las 300 que acudieron en la edición inaugural y de la que destacó que pretende fomentar valores como “a amizade, o pensamento crítico, respecto e competitividade ben entendida e, ademais, promocionar Ferrol como destino”.

Precisamente a la procedencia de los participantes se refirió López al recordar que está garantizada la presencia de jugadores “amateurs e profesionais non só de toda Galicia, senón tamén de Andalucía, Asturinas, Canarias, Cantabria ou Madrid”. “Cada visitante que chega”, añadió, “é unha oportunidade para que coñeza Ferrol, a nosa xente, a nosa hostalería e o noso patrimonio”.

En la parte de competición, regresan los torneos clásicos de Magic: The Gathering y se incorporan dos novedades, según avanzó el concejal de Xuventude: One Piece Card Game y Star Wars: Unlimited. Trátanse de dous xogos de cartas co maior crecemento do mundo e apostas centrais da edición”. También se ampliará el formato de las distintas competiciones, fomentando el “encontro interxeracional”, resaltó Arán.

El Artabrian Weekend repartirá 12.000 euros en premios y las inscripciones pueden formalizarse en www.artabriannights.com.

Por otra parte, en esta segunda entrega del Artabrian Weekend volverá a haber recogida de alimentos –el año pasado acabó con 100 kilos de comida–