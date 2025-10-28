Barea urge a ADIF a iniciar la renovación del ramal de acceso al puerto, ya adjudicada, en sus terrenos

La actuación de la vía de espera y renovación del ramal de titularidad del Puerto comenzó hace dos semanas Emilio Cortizas

El presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea, urgió ayer al Administrador de Infraestructuras Ferroviaria –ADIF– a empezar las obras de renovación del ramal en los terrenos de su titularidad, entre la estación y el túnel de A Malata, para evitar perjuicios a la operatividad del organismo desde mediados del año que viene, cuando se prevé que toda la red del tren del Puerto esté ya en condiciones de funcionar.

Barea recordó que ya han comenzado las tres actuaciones pendientes –al margen de la conexión con el puerto exterior, que está en su fase final–: es decir, la vía que discurre adosada a las naves del puerto, la de espera en el Acceso Norte y el ramal entre el túnel de A Malata y el enganche con el viaducto.

“Con el inicio de las tres obras que estamos ejecutando en el puerto interior, la Autoridad Portuaria tiene finalizadas o en ejecución todas las infraestructuras relacionadas con la conexión ferroviaria”, explicó el máximo responsable del Puerto, que añadió que “lo que necesitamos es que ADIF inicie su parte entre el puerto y la estación en terrenos que son de su titularidad: son 1.800 metros cuya renovación está ya adjudicada –a Ferrovial, en mayo– pero que no tienen fecha de inicio”. Esto, asegura Barea, es “un hándicap muy importante, ya que los trabajos suponen al menos 13 meses de corte de vía: si ADIF no comienza estas obras nos encontraremos que a mediados del año próximo la conexión ferroviaria portuaria nuestra, que estaría finalizada, no la podríamos utilizar y no llegarían trenes. Por eso urgimos a ADIF a acometer las obras cuanto antes”, afirmó.

Los trabajos físicos de la vía de espera y el ramal entre el túnel de A Malata y el viaducto comenzaron hace más de dos semanas. Ambas intervenciones serán ejecutadas por Copasa, que también se encarga de la tercera, la que atraviesa el puerto interior.

La primera consiste en ejecutar un apartadero de 350 metros antes de la entrada; la segunda, en la renovación de 750 metros de vía férrea y la tercera, el cambio de 1.530 metros al aire libre entre la explanada y el muelle del espigón exterior.