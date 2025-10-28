Aneiros anima a las empresas a sumarse al programa Retorna Cualifica Emprego

Martina Aneiros, en la sede ferrolana de Fento Jardín Cedida

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, animó ayer a las empresas de la comarca a adherirse al programa Retorna Cualifica Emprego para poder contratar personal en las ofertas de difícil cobertura. “É unha oportunidade”, destacó en su visita a una de las firmas que han accedido a este plan de la Xunta, Fento Jardín, donde pudo conocer el caso de Rodrigo Hernán Malagrino, gallego retornado de Argentina que trabaja en la sede ferrolana de la empresa como mecánico.

Aneiros explicó que Retorna Cualifica Emprego facilita el regreso de gallegos menores de 55 años que residan en el exterior, ofreciéndoles un trabajo estable mediante un contrato laboral, al mismo tiempo, precisó, que las compañías pueden acceder a mano de obra cualificada para cubrir sus necesidades específicas. La delegada territorial añadió que el programa garantiza además “acompañamento e apoio ás persoas participantes desde a súa orixe ata a instalación no seu novo fogar, a través das Oficinas de Retorno da Xunta”.

La iniciativa está incluida en la Estratexia Galicia Retorna, que Aneiros definió como un “exemplo do modelo de captación de talento ordenado e planificado”.