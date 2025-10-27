Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Tere Galdo, alumna de Relacións Laborais en el Campus Industrial: "Aquí me encontré una gran familia"

Su formación en la Facultad de Ciencias del Trabajo la comenzó cuando tenía 40 años

X. Fandiño
X. Fandiño
27/10/2025 11:30
Tere Galdo
Tere Galdo
Daniel Alexandre

La historia de Tere Galdo –Ferrol, 1978– es diferente a las demás. Su formación en la Facultad de Ciencias del Trabajo la comenzó cuando tenía 40 años, siendo ya empleada de Navantia. Galdo entró en Bazán como armadora en el 2000, aunque su pasión, admite, era ser profesora de Matemáticas. Del taller de Elaboración pasó al departamento de Compras, donde comenzó a encontrar su sitio. 

“Mi idea era formar parte de Recursos Humanos porque siempre me gustó el trato con la gente”, relata. Cuando se matriculó en el grado, “pensé que no iba a ser capaz porque yo soy de ciencias puras: salía de trabajar e iba a la universidad por la tarde, pero allí me encontré una gran familia; no me daban tutorías, me daban clases, y los profesores me dieron todas las facilidades”. Además, la relación con el resto de los compañeros fue también muy positiva, a pesar del salto generacional.

Cuando terminó, salió una vacante para Recursos Humanos en Madrid y allí la empresa decidió que había que cubrir la parte de las relaciones con la universidad. Es ahí donde actualmente desempeña su trabajo Tere Galdo. 

Alumnos e alumnas que estudan este ano primeiro curso dalgún dos graos que ofrece o Campus Industrial

O Campus Industrial de Ferrol, entre o talento e as necesidades da empresa

Más información

“Estoy encantada porque muestras a la gente de fuera lo que es esta empresa. Desde que entré me dio la facilidad de estudiar al mismo tiempo que trabajaba. Navantia te abre las puertas para todo”, dice. Ahora, Galdo rastrea talento para una compañía que, subraya, “busca que puedas sentirte realizado y desarrollar una carrera”.

Te puede interesar

Lois Vázquez

Lois Vázquez, alumno de Podoloxía no Campus Industrial: “A formación e a profesión namoráronme desde o primeiro momento”
X. Fandiño
Andrés Pampín

Andrés Pampín, alumno de Deseño Industrial no Campus Industrial: “A empresa favorece que as persoas atopen diferentes formas de aportar valor ”
X. Fandiño
Andrea Fraga

Andrea Fraga, alumna de Enxeñaría en el Campus Industrial: “Me gusta progresar dentro de la empresa; sentir que estás evolucionando”
X. Fandiño
Berta Otero

Berta Otero, alumna de Documentación en el Campus Industrial: “Lo aprendido en los archivos puede extrapolarse a la empresa”
X. Fandiño