Tere Galdo, alumna de Relacións Laborais en el Campus Industrial: "Aquí me encontré una gran familia"

La historia de Tere Galdo –Ferrol, 1978– es diferente a las demás. Su formación en la Facultad de Ciencias del Trabajo la comenzó cuando tenía 40 años, siendo ya empleada de Navantia. Galdo entró en Bazán como armadora en el 2000, aunque su pasión, admite, era ser profesora de Matemáticas. Del taller de Elaboración pasó al departamento de Compras, donde comenzó a encontrar su sitio.

“Mi idea era formar parte de Recursos Humanos porque siempre me gustó el trato con la gente”, relata. Cuando se matriculó en el grado, “pensé que no iba a ser capaz porque yo soy de ciencias puras: salía de trabajar e iba a la universidad por la tarde, pero allí me encontré una gran familia; no me daban tutorías, me daban clases, y los profesores me dieron todas las facilidades”. Además, la relación con el resto de los compañeros fue también muy positiva, a pesar del salto generacional.

Cuando terminó, salió una vacante para Recursos Humanos en Madrid y allí la empresa decidió que había que cubrir la parte de las relaciones con la universidad. Es ahí donde actualmente desempeña su trabajo Tere Galdo.

“Estoy encantada porque muestras a la gente de fuera lo que es esta empresa. Desde que entré me dio la facilidad de estudiar al mismo tiempo que trabajaba. Navantia te abre las puertas para todo”, dice. Ahora, Galdo rastrea talento para una compañía que, subraya, “busca que puedas sentirte realizado y desarrollar una carrera”.