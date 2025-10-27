Siete colegios e institutos de Ferrolterra, en el programa “Que non te líen, ti elixes”

Imagen de archivo de uno de los centros beneficiarios, en este caso el IES Concepción Arenal de Ferrol Daniel Alexandre

“Que non te líen, ti elixes” es el nombre del programa impulsado por las Consellerías de Emprego, Comercio e Emigración y de Educación, Ciencia, Universidades e FP, que llevará charlas didácticas y debates a siete centros educativos de Ferrolterra, con el objetivo de fomentar la elección de profesión libre de prejuicios de género.

Entre los 36 beneficiarios en total de la provincia de A Coruña figuran los siguientes colegios e institutos localizados en la comarca, todos ellos sostenidos con fondos públicos y que imparten los cursos de 3º y 4º de ESO: La Salle, Sofía Casanova, Concepción Arenal e IES de Catabois (de Ferrol), Jorge Juan y As Telleiras (de Narón) y Punta Candieira (de Cedeira).

Propuesta

Esta cuarta edición del “Que non te líen, ti elixes” continúa con los mismos objetivos: seguir avanzando en la inclusión de mujeres en sectores tradicionalmente masculinizados como pueden ser el forestal, la construcción, el marítimo-pesquero, el metal o las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Además, se incorporarán como novedad este año actividades con contenidos relacionados con la presencia de hombres en profesiones que, de la misma manera, son consideradas tradicionalmente feminizadas.

Sin cambios con respecto a la pasada convocatoria, las charlas y debates en los centros seguirán contando con la dirección de personal de asociaciones, fundaciones y clústeres de sectores que presenten una escasa representatividad femenina.

Así, se expondrán al alumnado cuestiones como las condiciones laborales en los diferentes ámbitos, que registran unos salarios mayores en el caso de los empleos que suelen estar ocupados por hombres. Por otra parte, también se resaltarán mujeres de éxito referentes en sectores con reducida presencia femenina.