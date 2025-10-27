Manifestación contra el bullying en Ferrol y Ortigueira en memoria de Sandra Peña

Imagen de archivo de un certamen contra el acoso escolar en el IES As Telleiras Cedida

El Sindicato de Estudantes convoca este martes 28, a las 12.00 horas, ocho manifestaciones simultáneas contra el bullying repartidas por distintos puntos de Galicia, entre los que se encuentra una en Ferrol y otra en Ortigueira. La movilización se difunde bajo el lema de “Sandra, non te esquecemos!”, en memoria de la joven sevillana que se suicidó por acoso escolar este mes de octubre.

Desde el colectivo estudiantil animan a abandornar las aulas y manifestarse en puntos como la plaza Amada García, delante del edificio de la delegación de la Xunta de Galicia en Ferrol, y en la Isabel II de Ortigueira.

Estas ocho concentraciones que tendrán lugar por la Comunidad no serán las únicas, ya que este movimiento reivindicativo y en solidaridad con las víctimas del acoso escolar y del bullying, motivado por el reciente suicidio de la adolescente de 14 años, alumna del colegio Irlandesas Loreto de Sevilla, se está convocando por todos los institutos y universidades del Estado español.

De hecho, el propio Sindicato de Estudantes, que se puso al frente de las convocatorias a desarrollar en Galicia, tuvo que actualizar su convocatoria en tres jornadas consecutivas debido a la incorporación de nuevas localizaciones para la huelga.

Desde el colectivo expresan su deseo de “en primeiro lugar, enviar todo o noso apoio e cariño á súa familia [la de Sandra Peña], os seus amigos e amigas, e os seus compañeiros e compañeiras”, al mismo tiempo que reivindican el hecho de que “a morte de Sandra puido evitarse”. De esta manera, en sus redes sociales declaran que el acoso era “coñecido polos responsables do centro, pero que non fixeron nada para impedilo: en ningún momento se activaron os protocolos que existen”.

En definitiva, la convocatoria se fundamenta en tres consignas que reclaman terminar con la lacra del bullying y con los discursos de odio, además de que existen responsables.