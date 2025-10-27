La Xunta incluye partidas para el IES Sofía Casanova y Leixa así como el centro de salud de San Xoán en las cuentas de 2026

IES Leixa AEC

Las rehabilitaciones del IES Sofía Casanova o el CIFP Leixa comenzarán sus licitaciones en próximas fechas como anticipado de gasto, procedimiento que no podría llevarse a cabo si estos proyectos no estuviesen recogidos en los presupuestos de 2026 de la Xunta.

Con este anuncio respondió la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, al diputado socialista Aitor Bouza, que aseguraba en días pasados que no se contemplaban estas partidas en los presupuestos ni tampoco el centro de salud de San Xoán ni la residencia de mayores.

Aneiros apuntó que aunque no figuren partidas singularizadas para determinados proyectos, “non quere dicir que non estean contempladas no documento contable”.

Asimismo, indicó que tanto la remodelación de la residencia de mayores de Caranza como la construcción del nuevo centro de salud de San Xoán son proyectos que disponen de presupuesto en las cuentas del gobierno gallego pata el próximo ejercicio, dentro de partidas globales.

El PSOE dice que los anuncios del PP para Ferrol “non aparecen” en los Orzamentos Más información

“O investimento para avanzar no novo centro de saúde de San Xoán vén recollido nunha partida xenérica de 22 millóns de euros, onde se consigna o investimento necesario para avanzar naqueles centros de saúde que están pendentes de cesión dos terreos por parte dos Concellos, como é o caso de Ferrol. En todo caso, a vontade da Xunta de avanzar neste proxecto é manifesta e así aparece recollido e mencionado na propia memoria do Orzamento”.

La delegada instó al partido socialista a “non facer denuncias que non se axustan á realidade” y lamentó que el diputado socialista Aitor Bouza inicie su actividad parlamentaria "faltando á verdade, por descoñecemento ou por mala fe”, explicó.