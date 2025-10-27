La sustitución de la cubierta del estadio de A Malata costará 894.000 euros más de lo previsto

Imagen de archivo del estadio de A Malata Jorge Meis

La sustitución de la cubierta del estadio municipal de A Malata saldrá en los próximos días a licitación por un importe de 3,4 millones, 894.000 euros más que la cantidad estimada inicialmente.

La diferencia entre ambas cifras, tal y como avanzó la semana pasada el alcalde tras informar del desistimiento del procedimiento, es consecuencia del recálculo en relación con la estructura metálica que se necesitará para evitar afecciones en el desarrollo de la intervención, enmarcada en el proyecto global de la “Cidade do Deporte”.

“Subsanados os erros, non queremos perder nin un minuto máis”, aseguró José Manuel Rey, que avanzó que la Xunta de Goberno Local de este lunes también dio luz verde a la aprobación de los servicios de dirección de obra, de ejecución y coordinación de seguridad y salud de esta actuación por un importe que en este caso ronda los 193.000 euros.

Una vez que se adjudiquen las obras y se firme el acta de replanteo, la empresa seleccionada deberá entregar la obra en un plazo de siete meses.