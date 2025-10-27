La pista de A Cabana tendrá un pavimento especial para hacer deporte

Pista de A Cabana en imagen del pasado mes de agosto Emilio Cortizas

Kaizen Management se encargará de la renovación de la pista polideportiva de A Cabana por un importe de 90.600 euros. Se trata, afirmó el alcalde, de una “demanda histórica” de la asociación de vecinos que permitirá que “os nenos e as nenas desta parroquia podan xogar como se merecen”.

La pista presenta un mal estado de conservación puesto que la superficie es de hormigón y tiene un cierre de malla en el que se suele jugar al fútbol y al baloncesto. El proyecto que ejecutará la firma seleccionada incluye la limpieza toda de la superficie y la colocación de un nuevo pavimento para la práctica de deportes como los dos anteriores y balonmano. Además, se acometerán los cambios para eliminar los apozamientos de aguas pluviales.

Por otra parte, se repararán y adecentarán los postes, se colocarán dos nuevas canastas y se pintará una pista para fútbol sala y balonmano y dos para baloncesto. La intervención durará cuatro meses.

Nuevo local en Caranza

En otro orden de cosas, la Xunta de Goberno Local autorizó la compra de un bajo propiedad del Invied del Ministerio de Defensa en la calle Ejército Español. La tasación inicial es de 106.000 euros y el objetivo del gobierno local es destinarlo al uso de una entidad social, pues existe, apunta, mucha demanda.