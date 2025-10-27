Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La instalación de alumbrado navideño en Amboage perforando el suelo le vale al gobierno las críticas de BNG y FeC

Recuerdan que el barrio es Ben de Interese Cultural

Redacción
27/10/2025 21:20
Plaza de Amboage instalación luces navidad
Son numerosos los tubos que se han desplegado en la plaza de Amboage
Daniel Alexandre

BNG y FeC denunciaron este lunes el “pouco respecto” del gobierno local por el patrimonio del bar­rio de A Magdalena al permitir que la empresa adjudicataria del alumbrado navideño haya perforado diferentes puntos de la plaza de Amboage para instalar unos soportes.

Los nacionalistas consideran esta medida “innecesaria” y recuerdan que el barrio es Ben de Interese Cultural y, por lo tanto, “actuacións coma esta deben contar co visto e prace da Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta”. 

FeC, por su parte, critica las “dúas varas de medir” del Partido Popular, que en el año 2007 “denunciara a EU por instalar unha carpa nesa praza. É dicir, vendo consellos que para min non teño”, dice la formación liderada por Jorge Suárez, que exige al ejecutivo que muestre las autorizaciones concedidas a la empresa adjudicataria “e a súa xustificación como actuación imprescindible. De non constar a mesma, pediremos que se lle abra un expediente sancionador e que se devolva ao seu estado anterior”. 

En esa línea se manifiesta también el Bloque Nacionalista Galego, que insta al regidor a “modificar a proposta de alumeado navideño desta praza e á reparación inmediata dos danos causados”.

Te puede interesar

El preparador, durante el duelo ante el Guadalajara

Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol: “Para ellos es una gran oportunidad; estarán muy motivados”
Juan Quijano
El BBCA femenino pudo dedicarle la victoria a su afición, que llenó el Pabellón Javier Gómez Noya

El BBCA femenino estrena su casillero frente al Arxil
Redacción
Celta Fortuna Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol cambia de hábitat
Juan Quijano
Los "makakos" se hicieron ver en la carrera coruñesa

“Ferrol Mola” conquistó A Coruña en la “Enki”
Redacción