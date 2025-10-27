La instalación de alumbrado navideño en Amboage perforando el suelo le vale al gobierno las críticas de BNG y FeC
Recuerdan que el barrio es Ben de Interese Cultural
BNG y FeC denunciaron este lunes el “pouco respecto” del gobierno local por el patrimonio del barrio de A Magdalena al permitir que la empresa adjudicataria del alumbrado navideño haya perforado diferentes puntos de la plaza de Amboage para instalar unos soportes.
Los nacionalistas consideran esta medida “innecesaria” y recuerdan que el barrio es Ben de Interese Cultural y, por lo tanto, “actuacións coma esta deben contar co visto e prace da Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta”.
FeC, por su parte, critica las “dúas varas de medir” del Partido Popular, que en el año 2007 “denunciara a EU por instalar unha carpa nesa praza. É dicir, vendo consellos que para min non teño”, dice la formación liderada por Jorge Suárez, que exige al ejecutivo que muestre las autorizaciones concedidas a la empresa adjudicataria “e a súa xustificación como actuación imprescindible. De non constar a mesma, pediremos que se lle abra un expediente sancionador e que se devolva ao seu estado anterior”.
En esa línea se manifiesta también el Bloque Nacionalista Galego, que insta al regidor a “modificar a proposta de alumeado navideño desta praza e á reparación inmediata dos danos causados”.