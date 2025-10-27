Mi cuenta

Diario de Ferrol

Conferencia

La directora general de Marina Mercante trata la estrategia, a 25 años vista, de España en Ferrol

Antes se entregarán el premio y accésit a la Innovación Navantia para TFM a Arham Abdullah y Daniel A. Souto, respectivamente

Redacción
27/10/2025 19:17
Ana Núñez Velasco, directora general de Marina Mercante
Dirección General de Marina Mercante

El programa de la cátedra Cosme Álvarez de los Ríos, promovida por la UDC y por Navantia, se inaugura este miércoles 29, a las 18.00 horas en el salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol, con el protagonismo de la directora general de Marina Marina Mercante, Ana Núñez Velasco. Además, antes de la charla se entregarán el premio y accésit a la Innovación Navantia para Trabajos Fin de Máster, a Arham Abdullah y Daniel A. Souto, respectivamente.

Núñez se centrará durante su intervención, que además se retransmitirá en línea por la web de la cátedra, en la Estrategia Marítima de España 2025-2050, un documento aprobado en el mes de junio que promueve el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de Marina Mercante.

Según explica la directora general, en el texto figuran siete ejes de acción encaminados a cumplir objetivos como contribuir a la transición energética del sector, impulsar la innovación y desarrollo tecnológico, establecer flotas y banderas competitivas o avanzar en la dimensión social del transporte marítimo para potenciar la creación de empleo.

En cuanto a los galardones, que consistirán en un cheque por valor de 1.500 euros para el premio y 500 para el accésit, además de un diploma acreditativo, se otorgarán, respectivamente, a los alumnos egresados de los másteres Erasmus Mundus en Sustentabilidade e Industria 4.0 Aplicada ao Sector Marítimo y en Enxeñaría Naval e Oceánica.

