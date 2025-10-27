Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La cofradía de Ferrol siembra 833.000 unidades de almeja

Se adquirió en la empresa Ostreira, en O Grove, con una ayuda de la Consellería

Redacción
27/10/2025 21:19
Socios del pósito cargan el bivalvo en las planeadoras
Socios del pósito cargan el bivalvo en las planeadoras
Cedida

Dos planeadoras y un barco con rastro de vieira de la Cofradía de Pescadores de Ferrol se encargaron de sembrar en la mañana de ayer 833.000 unidades de almeja babosa en la zona de libre marisqueo de entre castillos, donde crecerá para, dentro de un año y medio, aproximadamente, alcanzar el tamaño mínimo –son 38 milímetros– antes de poder extraerse.

El pósito, a través de su patrón mayor, Gustavo Chacartegui, quiso agradecer a la Consellería, y especialmente a su titular, Marta Villaverde, y también a Ángeles Vázquez, la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, su colaboración y ayuda para poder desarrollar acciones de regeneración como esta. El coste de la compra de almeja asciende a cerca de 17.000 euros.

“Para nosotros”, apuntó el patrón mayor, “es muy importante contar con el apoyo de la Consellería do Mar porque estamos en una situación delicada y necesitamos que nos faciliten las cosas para intentar salir de esta crisis productiva que padecemos”.

Los encargados de la cofradía se desplazaron ayer a primera hora a O Grove, a las instalaciones de la empresa Ostreira (dedicada, entre otras cosas, al cultivo de cría de bivalvos) para recoger los bivalvos.

Te puede interesar

El preparador, durante el duelo ante el Guadalajara

Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol: “Para ellos es una gran oportunidad; estarán muy motivados”
Juan Quijano
El BBCA femenino pudo dedicarle la victoria a su afición, que llenó el Pabellón Javier Gómez Noya

El BBCA femenino estrena su casillero frente al Arxil
Redacción
Celta Fortuna Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol cambia de hábitat
Juan Quijano
Los "makakos" se hicieron ver en la carrera coruñesa

“Ferrol Mola” conquistó A Coruña en la “Enki”
Redacción