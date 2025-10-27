La Academia de Belas Artes recuerda a Díaz Pardo en Ferrol

Un momento de la conferencia en recuerdo de Isaac Díaz Pardo | Daniel Alexandre

Las iniciativas en torno al Día das Artes Galegas 2025, que este año se dedicó a Isaac Díaz Pardo, continúan aún meses después de la conmemoración de esta efeméride. Así ayer mismo en el Ateneo Ferrolán tuvo lugar la tercera conferencia dedicada al artista, con un relatorio a cargo del académico e hijo de del homenajeado, Xosé Díaz Arias de Castro, con el título “A barca de Caronte. A travesía vital de Isaac Díaz Pardo”.

En el acto tomaron parte el concejal de Cultura del Concello de Ferrol, José Antonio Ponte Far; y el presiente de la Real Academia de Belas Artes, Manuel Quintana Martelo.

La Academia Galega de Belas Artes tuvo en cuenta para dedicar este año a Isaac Díaz Pardo sus numerosos méritos, como representante del arte gallego como pintor y ceramista, además de su profunda vinculación a la nueva etapa de restauración de la cerámica de Sargadelos, que Díaz Pardo concibió, además de como una empresa, como un centro de investigación, tecnología, diseño y difusión de las artes y de la cultura de Galicia. Fue creador e impulsor de las Cerámicas do Castro, Laboratorio de Formas de Galicia, Edicións do Castro o el Museo Carlos Maside, entre otros.