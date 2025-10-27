Mi cuenta

“Ferrol Mola” conquistó A Coruña en la “Enki”

Un numeroso grupo de familias ferrolanas quiso visibilizar que la ciudad naval también participó en la iniciativa solidaria e inclusiva

Redacción
27/10/2025 21:59
Los "makakos" se hicieron ver en la carrera coruñesa
Los "makakos" se hicieron ver en la carrera coruñesa
Cedida

La carrera “Enki”, la cita solidaria e inclusiva que se celebró en A Coruña el pasado 18 de octubre, contó con medio centenar de “makakos” solidarios de “Ferrol Mola” que quisieron visibilizar en el evento a la sociedad ferrolana, explica una de las participantes, Ibeth Vega.

La iniciativa surgió de un modo espontáneo, en comunidad, juntándose unos 40 padres y madres que, incluso, intentaron sin éxito ponerse antes en contacto con el alcalde ferrolano para lograr la implicación del Concello. No obstante, seguirán intentándolo el año próximo, avanzan. 

Relatan que cada familia fue haciendo su inscripción y su traje, desplazándose hasta la ciudad herculina unidos por "la voluntad de colaborar en causas que suman, disfrutando juntos y transmitiendo a los niños valores como el respeto, la unión y la empatía".

Además, inciden, "como vecinos de Ferrol quisimos dar visibilidad a la sociedad ferrolana en este evento", algo que han hecho pensando en la educación de sus hijos e hijas con "el objetivo común de lograr una sociedad más digna, justa y humana".

