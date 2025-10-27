Ferrol encara el último trimestre del año con subidas en el precio del suelo

El barrio de A Magdalena figura con precios de 1.621 euros por unidad de suelo D.A.

El sector inmobiliario en el conjunto de la ciudad naval está viviendo un momento de crecimiento lento pero constante, con dos de los tres portales de referencia constatando una evolución positiva desde el pasado mes de enero. De media, el presente mes de octubre el precio por metro cuadrado en el término municipal se situó en los 1.151 euros frente a los 1.056 de comienzos del ejercicio, lo que se traduce en un incremento del 9% en tan solo diez meses.

Por dominio web, Idealista registró el aumento más llamativo, de 965 a 1.155 euros (+19,69%), mientras que en Trovimap fue del 15,19% –de los 1.060 euros por unidad de suelo en marzo, primera fecha que ofrece en su histórico, a 1.221 en octubre–. Fotocasa, por su parte, fue el único gestor inmobiliario que constató una caída, en este caso de 1.145 a 1.078 (-5,8%). No obstante, cabe recordar tanto que todos estos portales basan su evolución en su propio catálogo de viviendas como que todos ellos tienen sus propias características a la hora de elaborar sus índices, siendo Idealista más conservador y con precios más estable frente a Trovimap y Fotocasa, cuyos balances mensuales presentan muchos más picos y valles de demanda.

Evolución desde enero

Teniendo esto en cuenta, el desarrollo anual del primero ha sido de aumento constante en el precio de la vivienda a lo largo de los últimos diez meses, siendo la única caída la registrada entre diciembre de 2024 y enero de 2025 y tan solo de dos euros por unidad de suelo –de 967 a 965–. Trovimap, por otro lado, muestra una evolución desde marzo algo más irregular –aun con una tendencia claramente al alza–, con un descenso destacado entre abril y mayo –de 1.094 a 1.071 euros– que se recupera ya en junio (1.112).

El caso de Fotocasa, por último, es quizás el más llamativo por su desarrollo irregular, comenzando el año con una ligera caída –de 1.145 a 1.129 euros entre enero y febrero–, seguido de un incremento en marzo (1.172), un nuevo desplome hasta mayo (1.049), y de ahí una subida del 37,8% hasta agosto, alcanzando los 1.439 euros, una de sus cifras más altas de toda la serie histórica, que comienza en el año 2016. A partir de este punto, no obstante, el portal muestra un hundimiento de los precios hasta los 1.078 euros de octubre, el segundo coste más bajo de todo el ejercicio 2025.

En cuanto a la evolución mensual, de los tres portales de referencia la única diferencia destacable fue la de Fotocasa por encontrarse en plena caída de precios, pasando de 1.268 a 1.078 –es decir, 190 euros menos por metro cuadrado, un 14,9% menos–. En el caso de Trovimap se trató de un aumento de 24 euros –de 1.197 a 1.221– y en el de Idealista el incremento fue ligeramente más reducido, pasando de 1.132 a 1.155 euros –23 euros menos–.

Distritos

Respecto al precio de la vivienda por barrios, el balance mensual del portal inmobiliario Idealista sigue reduciéndose mes a mes, mostrando en octubre únicamente el coste en Porta Nova –1.316 euros por metro cuadrado–, Canido (1.262), Ultramar (1.152) y Caranza (943 euros).

Fotocasa, al contrario, continúa ofreciendo una relación detallada de los barrios con su coste por unidad de suelo, si bien cinco de ellos –Fajardo, plaza de España, Esteiro, San Xoán y el rural– comparten un mismo precio, 1.304 euros, lo que indica que se trata de una cifra estimada para la ciudad en caso de no contar con la cuantía real –algo que, cabe señalar, podría afectar a la media real del municipio, por lo que todos estos resultados deben tomarse como algo estimativo–.

Así, excluyendo las mencionadas zonas, el distrito más caro del término municipal de Ferrol sería A Magdalena, cuyo precio se ha disparado hasta los 1.621 euros por unidad de suelo, seguido de Ultramar, por 1.335, Ferrol Vello, alcanzando los 1.182 y finalmente Canido, que se situó en los 1.181 euros. Caranza, al igual que en el Idealista, volvió a ser el barrio ferrolano más asequible, con una media de 1.032 euros por metro cuadrado, una cifra más reducida que el resto, pero también alejada de los 800 euros de hace dos años.