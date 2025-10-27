El PSOE pide seguir el ejemplo de Vigo y crear en Ferrol una Empresa Municipal de Vivienda

Imagen de archivo de Mato en rueda de prensa Daniel Alexandre

El portavoz del grupo municipal socialista, Ángel Mato, insta al gobierno local a seguir el ejemplo de Vigo y crear una Empresa Municipal de Vivienda que permita “dar respuesta” a los retos que la ciudad tiene en esta materia.

La moción que el PSOE llevará al pleno de este jueves explica que la ciudad tiene unas condiciones óptimas para impulsar una política “activa”, como es un parque de vivienda pública considerable –los 1.200 pisos de Recimil son el ejemplo más representativo– y suelo –O Bertón y Sánchez Aguilera– para evitar que el acceso a la vivienda se convierta, “como está sucediendo en otras partes, en el principal factor de desigualdad”.

Mato lamentó que en estos dos años y medio de mandato popular “no se haya hecho política de vivienda” y asegura que una medida “ideal” para “revertir esta situación” sería poner en marcha esta empresa que permitiría “ejecutar y planificar” actuaciones en el Sánchez Aguilera –el exalcalde pidió a Defensa que reconsidere su rechazo a construir vivienda para jóvenes– o en Recimil, recuperando el centenar que, estima, hay ahora mismo en el barrio en esa situación.

El grupo socialista asegura además que esta empresa podría asumir también cuestiones relacionadas con la política de rehabilitación de vivienda con una antigüedad notable, como en O Inferniño, y recuperar también la que pueda existir en Caranza o Canido.

“No sabemos cuántas viviendas vacías hay”, reconoció Mato, que incidió que en esta coyuntura económica “favorable”, Ferrol necesita ganar población y, por ello, es “fundamental poner el foco en las oportunidades que les damos a los jóvenes”. El portavoz del PSOE advierte, además, de que es clave poder “intervenir” en el mercado de la vivienda y alerta del peligro que supone la “proliferación de pisos turísticos que se está dando”.