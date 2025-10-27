El Ministerio tramita la dotación de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional para Ferrol

Imagen de la Xunta Local de Seguridade este lunes D. Alexandre

El Ministerio de Interior tramita la creación de una Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional para la Comisaría de Ferrol-Narón, según ha confirmado el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, al término de la Xunta Local de Seguridade en la que ha participado este lunes. "Está solicitada e esperamos que en tempo breve poida ser concedida", explicó Abalde, que aseguró que la unidad permitirá "incrementar o número de efectivos" en 33.

El representante del Ejecutivo central en la provincia calificó la reunión entre los responsables de los cuerpos de seguridad de "moi frutífera" y recordó que las Policías llevaban "traballando coordinadamente desde hai moito tempo". Ahora, precisó, esa colaboración "xa ten unhas bases legais que se plasmarán en protocolos de actuación conxuntos para aumentar a seguridade da cidadanía en Ferrol".

El alcalde, José Manuel Rey Varela, apuntó por su parte que la seguridad "é unha responsabilidade colectiva" y que el nuevo convenio va a permitir dar continuidad a "unha historia de colaboración entre os distintos corpos". "Coñecemos os problemas", añadió el regidor, "e por iso remarcamos a necesidade dun plan específico entre a Policía Local e a Nacional que se dará a coñecer proximamente, en canto se rematen os estudos técnicos por ámbalas dúas partes".

Por otro lado, el subdelegado y el alcalde se refirieron a la futura Comisaría en la parcela del Sánchez Aguilera. "Hai un acordo asinado entre o Concello e o Ministerio", dijo Abalde, "que está condicionado á urbanización do acuartelamento, pero o compromiso político está aí. Agora ben, os prazos e os procedementos hai que cumprilos". "Ferrol non quere máis que ninguén pero tampouco se vai conformar sen o que xa teñen outras cidades", afirmó Rey Varela, a lo que el subdelegado del Gobierno añadió que "non pode ser que Ferrol sexa a única cidade de Galicia que non teña esa dotación", en referencia a la Unidad de Prevención y Reacción.