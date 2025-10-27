El Ministerio tramita la dotación de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional para Ferrol
El subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, confirma que tendrá una dotación de 33 efectivos
El Ministerio de Interior tramita la creación de una Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional para la Comisaría de Ferrol-Narón, según ha confirmado el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, al término de la Xunta Local de Seguridade en la que ha participado este lunes. "Está solicitada e esperamos que en tempo breve poida ser concedida", explicó Abalde, que aseguró que la unidad permitirá "incrementar o número de efectivos" en 33.
El representante del Ejecutivo central en la provincia calificó la reunión entre los responsables de los cuerpos de seguridad de "moi frutífera" y recordó que las Policías llevaban "traballando coordinadamente desde hai moito tempo". Ahora, precisó, esa colaboración "xa ten unhas bases legais que se plasmarán en protocolos de actuación conxuntos para aumentar a seguridade da cidadanía en Ferrol".
El alcalde, José Manuel Rey Varela, apuntó por su parte que la seguridad "é unha responsabilidade colectiva" y que el nuevo convenio va a permitir dar continuidad a "unha historia de colaboración entre os distintos corpos". "Coñecemos os problemas", añadió el regidor, "e por iso remarcamos a necesidade dun plan específico entre a Policía Local e a Nacional que se dará a coñecer proximamente, en canto se rematen os estudos técnicos por ámbalas dúas partes".
Por otro lado, el subdelegado y el alcalde se refirieron a la futura Comisaría en la parcela del Sánchez Aguilera. "Hai un acordo asinado entre o Concello e o Ministerio", dijo Abalde, "que está condicionado á urbanización do acuartelamento, pero o compromiso político está aí. Agora ben, os prazos e os procedementos hai que cumprilos". "Ferrol non quere máis que ninguén pero tampouco se vai conformar sen o que xa teñen outras cidades", afirmó Rey Varela, a lo que el subdelegado del Gobierno añadió que "non pode ser que Ferrol sexa a única cidade de Galicia que non teña esa dotación", en referencia a la Unidad de Prevención y Reacción.