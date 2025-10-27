Ferrol
El maquetista Carlos Macías dona al Ateneo Ferrolán la reproducción de su edificio
Una muestra del artista estuvo expuesta en los últimos meses en la sede de la entidad
El artista ferrolano Carlos Macías se despidió ayer del Ateneo Ferrolán con la exposición de reproducciones de edificios emblemáticos de la ciudad, que ha mostrado durante los últimos meses.
Antes de cerrar la muestra, el maquetista donó al Ateneo Ferrolán una reproducción artesanal que muestra con extraordinario detalle la fachada del propio Ateneo, en la calle Magdalena.
La pieza forma parte de la exposición “Fachadas de Ferrol en Miniatura”, y refleja la unión arquitectónica entre el edificio original y el inmueble contiguo, resultado de la intervención del arquitecto Alfredo Alcalá.
El Ateneo destacó que es “a alfaia da coroa para nós”