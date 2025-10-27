Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El maquetista Carlos Macías dona al Ateneo Ferrolán la reproducción de su edificio

Una muestra del artista estuvo expuesta en los últimos meses en la sede de la entidad

Redacción
27/10/2025 19:27
maqueta ateneo
Fachada del Ateneo, donación del maquetista
Cedida

El artista ferrolano Carlos Macías se despidió ayer del Ateneo Ferrolán con la exposición de reproducciones de edificios emblemáticos de la ciudad, que ha mostrado durante los últimos meses. 

Antes de cerrar la muestra, el maquetista donó al Ateneo Ferrolán una reproducción artesanal que muestra con extraordinario detalle la fachada del propio Ateneo, en la calle Magdalena. 

Un Ferrol en miniatura para el público

Más información

La pieza forma parte de la exposición “Fachadas de Ferrol en Miniatura”, y refleja la unión arquitectónica entre el edificio original y el inmueble contiguo, resultado de la intervención del arquitecto Alfredo Alcalá. 

El Ateneo destacó que es “a alfaia da coroa para nós

Te puede interesar

Puentes, en el podio de la cita compostelana

El sorprendente y amargo adelantamiento a Iván Puentes que lo privó de ganar en Santiago
Redacción
Campamento de Freixeiro, próximo a centros educativos | Daniel Alexandre

El PSOE de Narón urge la celebración de la Xunta Local de Seguridade
Redacción
Prado, con su trofeo, con el presidente del club ferrolano

Los maestros Inés Prado y Diego Guerra, estrellas en el Torneo Sub 2400
Redacción
Imagen de archivo de la Feira do Gando Vacún de Moeche

La feria de Moeche se queda sin ganado debido a la alerta por la dermatosis nodular
Verónica Vázquez