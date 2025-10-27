El Concello prepara un plan de tráfico para la obra de Rubalcava

El tramo que se reurbanizará primero, por ser el más deteriorado, es el que se extiende desde el cruce con María y la avenida do Rei Daniel Alexandre

Los técnicos municipales, la Policía Local y los responsables de la unión temporal de empresas –UTE– adjudicataria de la reurbanización de la calle Rubalcava –Ogmios-Sergonsa– se sentarán en los próximos días para definir el plan de actuación de cara a evitar en la medida de lo posible las afecciones a los vecinos del vial, principalmente en lo que tiene que ver con el acceso a los garajes.

En estos momentos hay catorce vados en toda la extensión de la primera fase de la intervención, que abarca desde el cruce con la calle María hasta la avenida do Rei. A estos hay que sumar el acceso a la Cocina Económica. La elevada afluencia de vehículos, sobre todo a uno de los garajes, que es de dos plantas y da servicio a vecinos que no residen en la vía, será un reto para la firma y el Concello, que quieren comenzar cuanto antes con la obra física.

Lo que sí es seguro –precisamente para evitar molestias en las navidades de 2026-2027– es que la intervención comenzará, como muy tarde, este mes de diciembre. “En Nadal estará en obras, iso seguro”, avanzó el alcalde, José Manuel Rey, que remitió a la reunión entre las partes para comunicar “con tempo” la organización del tráfico y del tránsito una vez que comiencen los trabajos.

Se desconoce, por lo tanto, por ahora, si se comenzará por la parte de la avenida do Rei o desde María –hay dos cruces, los de Sol y Almendra–. Ahorro de 300.000 euros Tras dar a conocer que será la UTE Ogmios-Sergonsa la que se encargará de reurbanizar la calle, el alcalde destacó que la adjudicación –1,28 millones, IVA incluido– supone “un aforro de 300.000 euros sobre o orzamento de licitación” y que el plazo de garantía, que en los pliegos se establecía en cinco años como mínimo, se amplía a seis.

“Por fin podemos acometer esta importante actuación de mellora do firme, dado o mal estado en que se atopa” y a la diversidad de pavimentos –hasta tres– que presenta en toda su extensión. Precisamente, en la búsqueda de la “coherencia” justificó el regidor la necesidad de esta intervención, que dejará un vial “acorde coa edificación existente e coa estética das rúas perpendiculares, así como a instalación de novas canalizacións”.

José Manuel Rey explicó que en este tramo se colocarán adoquines de granito gris y, en la calzada, el carril de circulación tendrá un ancho de tres metros de hormigón armado con acabado pulido de 25 centímetros de espesor. La zona de aparcamiento estará en el margen izquierdo y ocupará 1,90 metros de anchura.

En este caso se reutilizará el pavimento de granito que se pueda recuperar de la demolición de la calle, siguiendo el sistema que se empleó en parte de la calle de la Iglesia. Además, precisó el alcalde, al menos en la intersección con la calle Almendra y la avenida Doctor Fleming, que soporta una gran cantidad de tráfico, los pasos de peatones serán elevados y se ejecutarán también con hormigón armado de 25 centímetros de espesor, aunque en este caso de color negro.

Además, en el cruce con esta última vía, se habilitará un espacio de estancia con zonas ajardinadas y bancos que separarán el espacio dedicado a los peatones y aquel por el que podrán circular los vehículos.

Un año de obras

Además, como es habitual, se aprovechará para cambiar las luminarias existentes por otras de tecnología LED, una inversión que a medio plazo supondrá también ahorro en el consumo, aseguró el alcalde. La reurbanización de Rubalcava tendrá una duración de un año y, además de la ejecución en sí, la Xunta de Goberno de este lunes también adjudicó el servicio de dirección de obra a la Consultora de Ingeniería Medio Ambiente y Arquitectura –24.000 euros– y el de coordinación de seguridad y salud a la empresa Normansys, por 9.860.