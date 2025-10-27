El Concello invierte 540.000 euros en el pintado horizontal de la zona urbana mientras prepara un nuevo contrato

Un paso de peatones antes del plan de choque de este año Daniel Alexandre

La señalización horizontal de la zona urbana de Ferrol costará 544.000 euros, que es la oferta que presentó la empresa seleccionada –hubo ocho firmas que concursaron– por la mesa de contratación y que este lunes validó el ejecutivo municipal en la Xunta de Goberno.

La propuesta rebaja en cerca de 350.000 euros el importe de licitación, explicó el alcalde, José Manuel Rey, que achacó a “anos de falta de mantemento” la situación que ha llevado a desembolsar esta cantidad. Con este “plan ambicioso e detallado”, que actuará durante cinco meses sobre todo tipo de marcas viales, el gobierno espera “pór ao día” la parte urbana de la ciudad, es decir, Ferrol Vello, A Magdalena, Canido, Esteiro, los Ensanches, Caranza, Santa Mariña, San Xoán-Bertón, Catabois y Santa Icía.

Los pasos de cebra primero

Con el objetivo de “mellorar a seguridade dos peóns e os condutores” debido al deterioro de las marcas viales por la falta de mantenimiento y la densidad del tráfico soportado, el plan de actuación será gradual y comenzará por los pasos de cebra. También se repintarán las líneas discontinuas, los bordillos, las que delimitan las plazas de aparcamiento o las isletas.

Antes de iniciarse los trabajos se limpiará la vía para aumentar su durabilidad. Además, se aprovechará para reponer las flechas, las señales de stop, ceda, limitación de velocidad y de plazas adaptadas. En ese sentido, el alcalde recordó que se está trabajando en la redacción de los pliegos del contrato de conservación, reposición y nueva señalización vertical y horizontal. “Continuaremos investindo na seguridade viaria da nosa cidade”, dijo el alcalde.