Concurso de Microrrelatos "O poder dunha idea"

Redacción
27/10/2025 08:15
'O poder dunha idea'. O químico Fernando Calvet i Prats é o científico homenaxeado no Día da Ciencia en Galicia 2025. Foi o introdutor da bioquímica moderna en España, modernizador da química orgánica en Galicia e iniciador da investigación química na Universidade de Santiago nos anos 30 do pasado século. Colaborou eficazmente no desenvolvemento de Galicia coa súa contribución científica aplicada á industria, sendo un pioneiro neste labor.

Co gallo desta efeméride, desde El Ideal Gallego gustaríanos facer partícipes a todos os mozos e mozas que cursan secundaria e teñen entre 12 e 16 anos, da obra e vida do que é considerado como o científico homenaxeado no Día de Ciencia en Galicia 2025, poñendo en marcha un concurso de microrrelatos, deseñado baixo a temática “O poder dunha idea”.

Como participar?

Para participar, o teu fillo ou filla só ten que rexistrarse na nosa web ou utilizar a conta dalgún dos seus proxenitores, deixando o seu microrrelato de non máis de 100 palabras nesta mesma noticia.

O relato gañador e dous finalistas serán incluídos na versión dixital e impresa do 7 de decembro de 2025.

Os premios serán os seguintes:

  • Gañador: Lenovo Tab M10 HD, valorada en 169€
  • Primeiro finalista: Kobo Clara 6” HD valorado en 109,99€.
  • Segundo finalista: Amazfit Bip 5 smartwatch, valorado en 69,00€

De entre todos os relatos recibidos entre o 27 de outubro e o 24 de novembro de 2025, o gañador elixirase mediante un xurado composto por membros de Editorial A Capital e anunciarase o 7 de decembro a través de redes sociais e na edición en liña e impresa.

Valorarase a creatividade e orixinalidade dos textos recibidos. Participacións abertas ata o 24 de novembro de 2025.

¿Quen foi Fernando Calvet i Prats?

O químico Fernando Calvet i Prats (Vilafranca del Penedès, 1903 – 1988) foi nomeado pola Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) como “Científico Galego do Ano 2025”, en recoñecemento ao seu papel pioneiro na implantación da bioquímica moderna en Galicia e en España, así como á súa contribución decisiva á relación entre a ciencia e a industria farmacéutica.

Nado en Vilafranca del Penedès (Barcelona), Calvet licenciouse en Química pola Universidade de Barcelona, obtivo o doutoramento na Universidade de Oxford en 1927 e, pouco despois, na Universidade de Madrid. En 1929, con tan só 26 anos, gañou a cátedra de Química Orgánica na Universidade de Santiago de Compostela (USC), onde promoveu a creación de laboratorios de prácticas e investigación, algo inédito na Galicia da época.

Entre as súas contribucións científicas e labor industrial, Fernando Calvet i Prats foi un modernizador da química orgánica e da bioquímica, cunha visión práctica e aplicada da ciencia. Entre as súas achegas máis salientables destacan: 

  • A introdución de novas técnicas de síntese e illamento de compostos orgánicos a partir de produtos naturais. 
  • A dirección científica do Instituto Bioquímico Miguel Servet en Vigo, onde traballou na obtención de alcaloides do centeo con aplicacións farmacéuticas. 
  • A súa participación nos inicios da empresa Zeltia S.A. (O Porriño), coa que Galicia entrou no mapa da industria farmacéutica española.A Real Academia Galega de Ciencias salientou que “Fernando Calvet representa a figura dun investigador integral, cunha visión moderna e humanista da ciencia, que entendeu a súa dimensión social e o seu potencial transformador”. Entre os actos conmemorativos do Día da Ciencia en Galicia 2025, celebráronse conferencias, exposicións e a presentación dun libro sobre a súa vida e obra, en colaboración coa Facultade de Química da USC.

A Real Academia Galega de Ciencias salientou que “Fernando Calvet representa a figura dun investigador integral, cunha visión moderna e humanista da ciencia, que entendeu a súa dimensión social e o seu potencial transformador”. 

Entre os actos conmemorativos do Día da Ciencia en Galicia 2025, celebráronse conferencias, exposicións e a presentación dun libro sobre a súa vida e obra, en colaboración coa Facultade de Química da USC.

Consulta as bases aquí e participa nos comentarios desta noticia.

