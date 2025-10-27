Carta abierta a Ángela Ruiz Robles en el 50 aniversario de su muerte

La autora, con Carmen y Elvira, hijas de Ángela Ruiz Robles Cedida

Este lunes, 27 de octubre, hace 50 años, la Revista Cultura Gallega te despedía así: “Muere en Ferrol el 27 de octubre de 1975 a los ochenta años. Doña Ángela fue una gran maestra, profesora de otras muchas maestras y la otra condición personalísima de su vocación: la investigación, la inventiva premiada por el Gobierno. Su labor docente puede ser citada como orgullo de España. De su esfuerzo surgió la Enciclopedia Mecánica, la catalogación práctica y asimilable de los signos, la didáctica de formar los idiomas que antes de Doña Ángela no se conocían. Sus desvelos por implantar sus libros, sus métodos, fueron muchas veces frustraciones, porque la Educación oficial no se revoluciona fácilmente, porque los negociados administrativos son barreras contra la innovación. Queda el ejemplo de la constancia, de su orgullo por llamarse inventora, por ser maestra. El pésame es extensivo a la población investigadora de este país, porque ha perdido una gran personalidad didáctica y ejemplarísima”.

Querida Doña Angelita:

Una vez más estamos de charla. Nuestra última conversación pública fue el 22 de febrero de 2022 en el acto de la celebración de la placa que se puso en la casa donde viviste en la calle Real 122. Supe de tu vida por Ferrol en Femenino y me dejaste prendada, para mí eras el ejemplo claro de a dónde puede llevarte ese ser fiel a tu pasión por, en este caso, la enseñanza y tu deseo de dotarla de nuevas herramientas.

Todo formaba parte de “un impensable” en ese momento. En 2010 conocí a tus hijas Elvira y Carmen. En la relación con ellas a través de estos años, su admiración, esa conciencia clara de lo importante que había sido todo lo que habías hecho fue otro aliciente más en nuestros encuentros, también por mi pasión de saber de otras, por la importancia política y humana, en esa “obligación del bien” que dice Simone Weil, que supone el reconocimiento de lo que las mujeres han aportado, porque no se puede hacer historia sin ello, ellas dan ese toque singular y original a cada pueblo y ciudad, todo esto hace que desde 2010 no pare de charlar contigo o de hablar de ti y en este deseo de hacer realidad “tu calle”.

¿Habrá alguien en Ferrol que no sepa de ti? Una de las dificultades es cómo ser breve e intentar contar lo que hiciste. Llegas a Mandiá de maestra con 23 años y dejas un recuerdo entrañable y por ello, el 18 de diciembre de 1925, con 30 años recibes tu primer reconocimiento público, “una distinción especial por sus indiscutibles méritos”, solicitada por todas las personas de la aldea.

En el Ferrol de 1934, con 39 años, ejerces la gerencia de la Escuela Nacional de Niñas del Hospicio, en 1945 eres profesora de la Escuela Obrera gratuita y en 1948 enseñas taquigrafía, ortografía, gramática y mecanografía en el colegio Ibáñez Martín donde llegas a ser directora. Imagino tu alegría cuando en marzo de 2022 se puso tu nombre a este cole. ¡Qué gusto cuando se responde a lo dado, con el reconocimiento!

En tu transitar impensable en ese momento guiada por tu pasión, tus inventos: tenías 49 años, el Atlas Científico Gramatical con el que querías dar a conocer España con la gramática, sintaxis, morfología, ortografía y fonética y la Máquina taquimecanográfica. Con 54 presentas en 1949 en la Oficina de Patentes en Madrid la Enciclopedia Mecánica, que aparte de mostrar tu creatividad e inventiva, también da cuenta de tu capacidad de gestión para hacer posible su construcción en ese momento histórico, en un estamento militar, el Parque de Artillería, y que tú misma pudieras dirigir los trabajos del prototipo. Años después realizaste unos cambios y pasó a ser el Libro Electrónico.

Por tus hijas sabemos que todo este proceso de construcción había sido difícil. Por cierto, ¿sabes cómo llaman en el presente en las redes a tu “Enciclopedia Mecánica”? “La abuela de la tablet”. Elvira y Carmen recuerdan cómo por la noche escuchaban tu máquina de escribir entre sueños… Claro, no me extraña, porque de 1938 a 1946 ¡escribiste dieciséis libros relacionados con la enseñanza! En el presente hablamos de “conciliación”, de permisos, de servicios, en el justo reconocimiento de lo que las mujeres aportamos “gratis et amore” para sostener la vida, la familia, las relaciones, al mismo tiempo que trabajamos fuera de casa, pero en el momento que te tocó vivir todo eso no existía.

Por ello, como te he dicho en otras ocasiones, me fascina tu capacidad, tus recursos para siendo viuda y madre, maestra, escritora e inventora y que lleva el añadido de viajar para participar en todos los eventos de la inventiva dentro y fuera de España.

Me encanta que para las autoridades de los organismos oficiales en aquellos eventos no pasases desapercibida y obtienes un reconocimiento que se inicia en 1947 con el premio a tu labor social y tus innovaciones pedagógicas: la Cruz de Alfonso X el Sabio. La imposición se realizó en el Ayuntamiento de Ferrol el 19 julio de 1950 y hasta 1970 consigues la Medalla de Oro y Diploma en la 1ª Exposición Nacional de Inventores Españoles; el Lazo de la Orden de Alfonso X el Sabio; Oscar a la invención en la Feria Oficial y Nacional de Zaragoza y Medalla de Bronce en la Exposición Internacional de Bruselas y también por las novedades pedagógicas.

Además, eres nombrada Gestora delegada de los Inventores Españoles para la Región de Galicia. Medalla de Plata en la Exposición Internacional de Invenciones de Bruselas. Diploma y Medalla en la Exposición de Sevilla. Medalla de Ginebra a los inventores españoles y este recorrido termina 1970 en la Exposición en el Salón de la Inventiva en el Palacio de Cristal de Madrid.

Tú sabías que eras “la única inventora”, como declara en 1970 en Bruselas, el vicepresidente para España, delegado oficial para América Latina y director de la Revista Técnica e Invención en la presentación de la investigación realizada por un equipo de científicos durante siete años en busca de inventos españoles, “en 20 siglos, tanto en España como en otras naciones, Ángela Ruiz Robles es la única inventora”.

Tu pasión por la enseñanza y tu compromiso en ello muestra lo que creías firmemente: “se viene a este mundo no solo a vivir nuestra vida lo más cómodo y mejor, sino a preocuparse de los demás para que puedan beneficiarse de algo ofrecido por nosotros”.

Ello te llevó a ser capaz de semejante trayectoria y compromiso, imagino también tu satisfacción por el reconocimiento obtenido que hace posible que en 1973, con 78 años, seas nombrada Jefa provincial de la Federación Politécnica Científica de la Inventiva Internacional. Perteneciendo en ella en calidad de Ingeniera en Inventiva e Investigación Científica.

Querida Doña Angelita:

En el presente tu reconocimiento institucional tanto a nivel estatal como autonómico es indiscutible con la sucesiva creación de premios que llevan tu nombre. Por eso es tan importante el reconocimiento que se hizo en Ferrol, la placa en vuestra casa el 22 de febrero 2022, una satisfacción grande para Carmen, Elvira, y toda la familia. Bueno y para tus alumnas y alumnos que acudían a tus clases en la preparación de las oposiciones allí, porque en el bajo también tenías tu Academia Elmaca, iniciales del nombre de tus hijas.

Para todas las personas que estuvimos era emocionante pensar que allí criaste a tus hijas, soñaste la innovación de la enseñanza, dotándola de nuevas herramientas, entonces impensables: tus tres inventos. La placa en tu casa es muy importante porque es reparar la deuda histórica de falta de reconocimiento a las mujeres que hicieron historia de Ferrol.

Ya sabes que desde 2011 en sucesivas ocasiones estuvo presente la calle con tu nombre pero nunca llegó a hacerse realidad. Desde 2018 tienes una en Villaverde, Madrid, era un gesto que se enmarcaba en la línea de reconocimiento a mujeres relevantes de la historia madrileña y española hasta ahora invisibilizadas. Fue algo entrañable e importante y ya viste que allí fuimos a hacernos la foto, pero la Enciclopedia nació en Ferrol, “fue su cuna” decías, por ello en esta fecha, al igual que en la celebración de tu cumpleaños en marzo, vuelvo a recordar a la corporación actual que soñamos con una calle con tu nombre, es un reparar esa deuda de reconocimiento a este Ferrol en Femenino que hace original su Historia.