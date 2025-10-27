Briegal organiza una gran fiesta para lograr fondos para la ONG

En la foto, miembros de la ONG Briegal realizando un ejercicio sobre zonas inundadas Briegal

Tres bomberos ferrolanos constituyeron en su día la organización Briegal –Busca e Rescate Integran en Emerxencias de Galicia–, una entidad sin ánimo de lucro que en la actualidad está formada por consorcios de bomberos y profesionales de las emergencias del territorio, con colaboradores de As Pontes, Betanzos, O Salnés y otros puntos de Galicia, que son movilizados por la ONU en caso de necesidad.

Aunque las diferentes instituciones colaboran con su labor aportando el material necesario, la entidad precisa fondos para cubrir otras necesidades como el desplazamiento a zonas donde puedan ser de ayuda, como hace unos meses cuando se desplazaron a Perú para instruir a los profesionales de la zona tras los devastadores incendios que asolaron el país y que evidenciaron la falta de profesionalidad de los equipos de extinción, así como la carencia de medios. Con este país tienen un convenio de colaboración y en breve regresarán por tercera vez, “e de seguro que haberá unha cuarta e unha quinta”, precisan desde Briegal.

Para conseguir soporte para sus acciones, la entidad junto con Mareas Silandeiras ha organizado una celebración para el próximo uno de noviembre en el Centro Cívico de Canido, uno de los colectivos que se ha sumado a la causa, prometiendo “moita diversión e solidariedade”, como precisa Diego Rico, el secretario de la asociación y uno de los fundadores junto con Manoel Tato, presidente.

La gala dará comienzo a las 12.30 horas y se prolongará hasta las últimas horas de la jornada y estará amenizada por las bandas I&I, (tributo a Bob Marley); Brixta (música tradicional); Pulpa (rock alternativo) y GraveRoad St. (rock). Al margen de la música, durante el día también se venderán camisetas de la ONG.

Además, se desarrollará un concurso de disfraces de Samaín y los asistentes también podrán comer en el recinto a precios populares, con alternativas como callos, paella y bocadillos, así como una barra con bebidas y la venta de las rifas solidarias en la que colaboran numerosos negocios de la comarca, repartiendo premios muy interesantes. Entre estos se encuentran cenas, estancias hoteleras, productos gastronómicos selectos y hasta actividades de turismo activo y otras propuestas de ocio para los más atrevidos.

Las acciones están encaminadas a vivir una jornada de fiesta y recaudar fondos que permitan a Briegal seguir organizando acciones formativas, mientras no sean movilizados.