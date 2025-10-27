Berta Otero, alumna de Documentación en el Campus Industrial: “Lo aprendido en los archivos puede extrapolarse a la empresa”

Berta Otero Cedida

Berta Otero –Betanzos, 1994– no conocía la existencia del Grado en Xestión da Documentación hasta que cayó en sus manos un tríptico. “Siempre me gustó la historia, leer... Y hacer algo distinto a lo que hace todo el mundo. Me gustó mucho desde el primer momento”, afirma.

En el Erasmus en Oporto pudo conocer un enfoque distinto de su disciplina. “Allí está más centrado en el mundo empresarial y, de hecho, mi trabajo de fin de grado fue sobre eso: tenía claro que quería empresa, que nuestro perfil tenía cabida en las empresas, solo faltaba ver dónde encajar y cómo”.

Tras cursar un máster en Madrid, Berta entró en una promotora inmobiliaria haciendo prácticas “y me di cuenta de que todo lo aprendido en archivos históricos se podía extrapolar al mundo empresarial. De esa promotora pasé a la empresa para la que trabajo actualmente, Aquila, un grupo que se dedica a gestión de proyectos inmobiliarios, de energías renovables y fondos de inversión”.

Otero explica que “no solo la administración, cada vez dependemos más de un gestor documental para poder realizar nuestras funciones y organizar todo ese flujo de documentación”. Los cometidos de Berta abarcan la gestión de las bases de datos de las sociedades del grupo, los contratos, la documentación legal, etc. Un abanico muy amplio que nunca imaginó, cuando comenzó los estudios, que podría estar desarrollando en la actualidad.