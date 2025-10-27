Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Andrés Pampín, alumno de Deseño Industrial no Campus Industrial: “A empresa favorece que as persoas atopen diferentes formas de aportar valor ”

Xusto cando rematou o grao xurdiu a posibilidade de ter unha entrevista en Finsa, onde traballa na actualidade

X. Fandiño
X. Fandiño
27/10/2025 11:30
Andrés Pampín
Andrés Pampín
Cedida

Desde moi cativo a Andrés Pampín –Sada, 1991– gustoulle “argallar e inventar cousas”, lembra, e así, de xeito natural, foi achegándose á EUDI, onde cursou o grao en Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto. 

“Descubrín que moi preto de min había esta formación”, apunta, “e, aínda que é certo que cando tes que tomar unha decisión dese calado é difícil ter a certeza plena, funme enganchando polo camiño”. Pampín sostén que a parte da creación o entusiasmou, pero tamén “descubrín que a metodoloxía e o proceso axudan a dar resposta a moitos problemas e oportunidades”. Na súa decisión pesou, pois, “máis que a creación e deseño dun obxecto, querer aportar algo ao mundo”. 

Contra o remate da carreira foise orientando cara á automoción, aínda que “non tiña nada claro cal ía ser o futuro”. Foi entón, xusto cando rematou o grao, cando xurdiu a posibilidade de ter unha entrevista en Finsa. “E desde entón estou na empresa”, da que valora que “favorece o desenvolvemento profesional das persoas e que vaian atopando diferentes formas de contribuír e aportar valor”. 

Alumnos e alumnas que estudan este ano primeiro curso dalgún dos graos que ofrece o Campus Industrial

O Campus Industrial de Ferrol, entre o talento e as necesidades da empresa

Andrés pasou primeiro pola oficina técnica, desenvolvendo pezas de mobiliario e, logo, por outras áreas e proxectos de empresa. “Agora xestiono o espazo colaborativo en Porto e desde alí desenvolvo outros proxectos que teñen que ver coa innovación e o apoio ao desenvolvemento da organización”, sinala.

