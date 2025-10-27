Andrea Fraga, alumna de Enxeñaría en el Campus Industrial: “Me gusta progresar dentro de la empresa; sentir que estás evolucionando”

Andrea Fraga Cedida

Sabía que tenía que ser una ingeniería, pero no cuál de ellas. Andrea Fraga –A Coruña, 1993– se decantó finalmente por la de tecnologías industriales, tras pedirle consejo a su hermano –ingeniero de caminos–, que se la recomendó por ser “la más amplia”.

Tras unos primeros cursos más “teóricos y técnicos”, a partir del ecuador del grado las asignaturas “son más aplicadas y es ahí donde ves qué te motiva y te gusta. En mi caso”, expone Andrea, “me di cuenta que la rama mecánica era la que más me llamaba la atención”. En concreto, la automoción.

Las puertas de Gestamp, multinacional dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos para el automóvil, se le abrieron tras cursar un posgrado en Deusto. “Con la compañía hice el proyecto de fin de posgrado en 2017, sobre análisis de consumos energéticos en una línea de fabricación de productos de chasis”, explica.

Paralelamente se formó en el área de Logística de la empresa y después surgió la oportunidad de pasar al departamento de ensamblado, donde trabaja desde enero de 2020. “La movilidad interna es un valor añadido de Gestamp; me gusta seguir evolucionando dentro de ella y sentir que estoy siempre aprendiendo y no estancada”.

Andrea reconoce la exigencia del grado, pero también “recuerdos muy buenos de la Escuela y del ambiente cercano que genera el hecho de ser acogedora y familiar, con un profesorado, además, muy accesible”.