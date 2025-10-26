Una acción comunitaria en el lavadero de Insua insta a acabar con su abandono

Grupo de voluntarios, ayer ante el lavadero D. Alexandre

El almuerzo de trabajo comunitario congregó en el entorno del lavadero de Insua, en Canido, a un grupo de vecinos que procedieron a la limpieza y pintado del exterior de un espacio que presenta varias deficiencias, según denunciaron, un estado que impide que pueda ser utilizado por la ciudadanía con “normalidade”.

El presidente de la Asociación Veciñal del barrio, Roberto Taboada, explicó que el objetivo de esta acción era llamar la atención sobre el deterioro que presenta el lavadero, una situación que, recordó, se le ha trasladado a la administración local en reiteradas ocasiones sin que hasta el momento se haya acometido una actuación de envergadura. Con todo, Taboada reconoce que sí se han sustituido los maderos de los bancos, por lo que ahora, al menos, sí se pueden utilizar.

“O espazo está moi cheo de porquería e moi vandalizado. Esa é a verdade, pois, ademais, adoita utilizalo a rapazada para facer os seus botellóns”, apuntaba ayer Taboada, que señaló que con el repaso que le dieron ayer al menos tiene otro aspecto. Además, los participantes aprovecharon la jornada para trabajar también en el bosque comestible, cedido por la vecina Amalín Niebla, y también en la parcela colindante, que en un futuro que Taboada espera que sea cercano, será un espacio de esparcimiento. El representante vecinal considera que es necesaria una intervención de calado, pues está “desaproveitado”. Además, llamó la atención sobre la falta de mantenimiento porque “isto é como o dos cristais rotos: se un lugar se deixa abandonado, o abandono non fai máis que medrar”.

En ese sentido, desde la Asociación Veciñal de Canido se vuelve a pedir que se instale iluminación y que se realice un plan de mantenimiento periódico porque “ao ser un lugar que está un pouco afastado é doado non prestarlle atención, pero nós queremos que se aproveite e se lle saque partido, pois ofrece moitas posibilidades”.