Rey Varela dice en Docomomo Ibérico que Ferrol es “referente en Galicia” en planificación urbana

El regidor, en el Museo de la Construcción Naval Cedida

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, aseguró en la clausura del XIII Congreso Docomomo Ibérico, que, organizado por la Escola Técnico Superior de Arquitectura de la UDC y el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, trató sobre “A modernidade marítima. Arquitecturas e infraestruturas da paisaxe litoral, 1925-1975”, que la ciudad es “referente” en la comunidad autónoma “en materia de infraestruturas e planificación urbana”. El evento se celebró en el Museo de la Construcción Naval de la Fundación Exponav y reunió a especialistas e interesados en estas materias, una decisión por parte de la organización que Rey Varela agradeció en nombre de una ciudad “que combina historia naval, innovación técnica e unha visión de desenvolvemento sostible”.

Durante el congreso se abordaron temas relacionados con el patrimonio industrial, la regeneración urbana y los proyectos transformadores, aspectos que el regidor vinculó con el pasado y presente de la urbe. “A cidade mostra unha identidade marcada polo seu vínculo co mar e a técnica”, aseveró, y puso como ejemplos el castillo de San Felipe, las baterías de costa y el Arsenal. La jornada también hizo hincapié en la riqueza natural y urbanística y en el “potencial” que atesora. En ese sentido, Rey Varela aprovechó para destacar proyectos que “mudarán a cidade e mellorarán a calidade de vida dos veciños, como ‘Abrir Ferrol ao mar’ e a ‘Cidade do deporte’. Buscamos un Ferrol exemplo de desenvolvemento sostible”, añadió el primer edil.