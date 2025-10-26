Mi cuenta

Ferrol

Rey Varela dice en Docomomo Ibérico que Ferrol es “referente en Galicia” en planificación urbana

El encuentro tuvo lugar en el Museo de la Construcción Naval

Redacción
26/10/2025 12:38
El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, aseguró en la clausura del XIII Congreso Docomomo Ibérico, que, organizado por la Escola Técnico Superior de Arquitectura de la UDC y el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, trató sobre “A modernidade marítima. Arquitecturas e infraestruturas da paisaxe litoral, 1925-1975”, que la ciudad es “referente” en la comunidad autónoma “en materia de infraestruturas e planificación urbana”. El evento se celebró en el Museo de la Construcción Naval de la Fundación Exponav y reunió a especialistas e interesados en estas materias, una decisión por parte de la organización que Rey Varela agradeció en nombre de una ciudad “que combina historia naval, innovación técnica e unha visión de desenvolvemento sostible”. 

Durante el congreso se abordaron temas relacionados con el patrimonio industrial, la regeneración urbana y los proyectos transformadores, aspectos que el regidor vinculó con el pasado y presente de la urbe. “A cidade mostra unha identidade marcada polo seu vínculo co mar e a técnica”, aseveró, y puso como ejemplos el castillo de San Felipe, las baterías de costa y el Arsenal. La jornada también hizo hincapié en la riqueza natural y urbanística y en el “potencial” que atesora. En ese sentido, Rey Varela aprovechó para destacar proyectos que “mudarán a cidade e mellorarán a calidade de vida dos veciños, como ‘Abrir Ferrol ao mar’ e a ‘Cidade do deporte’. Buscamos un Ferrol exemplo de desenvolvemento sostible”, añadió el primer edil.

