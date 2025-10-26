Preocupación en Canido con la llegada de gorrillas: "Te amenazan con rayarte el coche"

Parking de Canido Emilio Cortizas

Habituales en el Sánchez Aguilera y en los aparcamientos gratuitos del entorno del hospital Arquitecto Marcide, los gorrillas en Ferrol no se habían establecido en el disuasorio de Canido hasta hace pocas semanas, cuando el vecindario empezó a ver a varios individuos rondando por la zona, algunos de ellos en una actitud amenazante, trasladan.

La ocupación de estas personas no es ilegal si se limitan a dar indicaciones para que los vehículos sepan dónde encontrar un hueco o cómo acceder a la plaza que está libre y a solicitar después una compensación económica, pero todo cambia cuando “aparcas y, si no le das dinero, te dice que no puede garantizar que tu coche no aparezca rayado o con otros desperfectos”, denuncia un usuario del espacio que desde entonces prefiere buscar estacionamiento en otro lugar. No es el único que ha tomado esa determinación y basta con darse un paseo por la zona para cerciorarse de que la preocupación se ha instalado en el vecindario.

Problemático

Al contrario de lo que sucede en otros aparcamientos más grandes, los gorrillas de Canido no llegan a primera hora, sino que optan por hacerlo a media mañana y permanecen allí a mediodía y en las primeras horas de la tarde. Este espacio disuasorio, que finalmente abrió a mediados de diciembre de 2020 tras dirimirse un pleito con los vecinos, cambiarse los accesos y barajarse diferentes opciones de uso —incluso la de cerrarlo por la noche, por eso se instaló una puerta corredera que nunca se utilizó—, siempre ha sido un lugar tranquilo y frecuentado por dueños de mascotas y gente que atraviesa por allí de la calle Alegre a la Pardiñas.

Nuevas quejas vecinales por la presencia de “gorrillas” en el Sánchez Aguilera y el CHUF Más información

Sin embargo, la calma habitual se ha visto alterada por algunos de los gorrillas. Entre los testimonios de los usuarios hay quien señala en primer lugar a una pareja que estuvo pocos días y a la que fue a buscar la Policía posteriormente, pero también a uno de los dos hombres que aún están a diario allí. “A un chico se le ve que es buen chaval, por lo menos es amable y hablador, y no te exige”, comenta un vecino, añadiendo que, en cambio, el otro es “problemático” y contesta con “muy malos modos” ante la negativa de los conductores.

Más patrullas

Al Concello de Ferrol las quejas de los usuarios no les pillan de nuevas. Explican a este periódico fuentes municipales que la concejala de Seguridad y Movilidad, Pamen Pieltain, “es conocedora de la situación, que fue trasladada por vecinos”, y como respuesta han incrementado la presencia de la Policía Local en la zona “para garantizar la seguridad ciudadana”.

Pero poco o nada más pueden hacer porque su actividad no está regulada en la ciudad naval como sí lo está en grandes urbes como en Sevilla, donde se recoge en un apartado de la ordenanza antivandalismo y permite que los agentes puedan sancionar hasta con 120 euros la exigencia de dinero a cambio de indicaciones para aparcar. No obstante, esa multa suele acabar en papel mojado al no tener domicilios fijos los implicados.

Apuñalan a un hombre en el aparcamiento del Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol Más información

Además, únicamente pueden detenerlos en caso de que haya una denuncia por acoso o amenazas. Por el momento no constan actuaciones policiales en este sentido, pero sí tuvo que intervenir la Policía el pasado mes de junio, cuando una bronca entre gorrillas en el entorno del Marcide terminó con uno de ellos apuñalado y teniendo que ser operado de urgencia al estar a punto de perder el bazo.

No es la primera vez que las discusiones entre ellos, sobre todo las que tienen que ver con el reparto de zonas en las que cada uno tiene potestad —se calcula que en el área de los hospitales pueden llegar a hacer una caja de 50 euros al día por persona—, alertan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que suelen evitar que la sangre llegue al río.