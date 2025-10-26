Mi cuenta

Otras cinco jackets abandonan el astillero de Fene rumbo al Dieppe Le Tréport

Forman parte de un encargo de 62 unidades firmado entre Navantia Seanergies y Ocean Winds en 2022

X. Fandiño
X. Fandiño
26/10/2025 21:43
El buque “Seaway Albatross”, con las cinco estructuras a bordo, este domingo
Daniel Alexandre

Otras cinco jackets de cuatro patas viajan ya rumbo al parque eólico marino de Dieppe Le Tréport, en la Bretaña francesa, tras salir ayer del muelle del astillero de Fene, donde se construyeron, a bordo del "Seaway Albatross".

Navantia Sanergies, la firma integrada por la compañía naval pública y la asturiana Windar, comenzó a entregar las estructuras a finales de julio y, desde entonces, se han completado ya varias operaciones. En total, son 62 las jackets que se fabrican en la factoría de Perlío, como consecuencia de un contrato firmado con Ocean Winds hace casi tres años.

Cada una de las cimentaciones tiene unas dimensiones aproximadas de 63 metros de altura y 14 de ancho, con peso estimado de unas 1.200 toneladas. Las jackets están confeccionadas en acero y, como se recordará, en su fabricación se combinan procesos manuales con el uso de un robot de soldadura de nudos desarrollado en el marco de un programa de I+D+i liderado por Navantia Seanergies.

El parque eólico marino Dieppe Le Tréport está ubicado en el Canal de la Mancha a 15 kilómetros de la ciudad de Tréport y a 17 de la de Dieppe. Tiene una capacidad instalada de 496 MW y suministrará energía renovable para alrededor de 850.000 personas a partir del año que viene.

Este contrato es el de mayor envergadura de cuantos ha firmado Navantia Seanergies hasta el momento. Supone un total aproximado de cuatro millones de horas de trabajo.

Navantia se inició en la eólica marina hace casi 11 años. En diciembre de 2024, la compañía hizo balance de su primera década en el mercado de la eólica marina en un acto en Madrid en el que incidió en su posición de liderazgo, como prueba que, hasta el momento, se había implicado en 21 proyectos repartidos en nueve países, con una experiencia de más de 220 jackets finalizadas o en proceso y la mitad de monopiles. 

