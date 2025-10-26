Miembros del Foro Cidadán polo Ferrocarril denuncia dejación de funciones por no cobrárseles el viaje

Los usuarios, con las reclamaciones que presentaron Cedida

Un grupo de miembros del Foro Cidadán polo Ferrocarril denunció este domingo la imposibilidad de realizar el pago del billete de vuelta desde Pontedeume a Ferrol el pasado sábado, tras asistir al acto reivindicativo de la plataforma en demanda de un tren digno. Los afectados, que ya han presentado las reclamaciones en el servicio de atención al cliente de la compañía Renfe, sostienen estos hechos suponen “una dejación de funciones y un perjuicio económico para el conjunto de vecinos y vecinas de la comarca de Ferrol, ya que implica un paso más en el desmantelamiento del servicio de transporte público”.

Según explican, el trayecto de vuelta, que salía del apeadero de Pontedeume a las 13.58 horas, no pudo ser abonado en origen “al no haber medios para hacerlo” y durante el trayecto tampoco había ningún trabajador para cobrar. Además, al llegar a la estación de Ferrol, fueron informados de que era imposible pagar el billete “a posteriori”.

Los usuarios de Renfe consideran una “humillación” el “abandono ferroviario” al que el Estado “somete a esta cidade”, así como una “tomadura de pelo” que no se cobren los billetes porque así es imposible saber cuántas personas demandan este servicio.