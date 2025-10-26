Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arte y café

Ser modelo o pintor es posible en el Retrato Club que se estrena en el café Avenida de Ferrol

La Escola Aberta de Arte invita a participar en este encuentro gratuito para dibujar o charlar por su 25 aniversario

Rita Tojeiro Ces
Rita Tojeiro Ces
26/10/2025 10:39
Uno de los docentes de la Escola Aberta de Arte retratando a su misterioso compañero Gatito
Uno de los docentes de la Escola Aberta de Arte retratando a su misterioso compañero Gatito
Jorge Meis

El Retrato Club es la nueva denominación de una propuesta que recupera la Escola Aberta de Arte por su 25 aniversario, un encuentro itinerante reformulado que se estrena este mismo domingo 26, a las 19.00 horas, en el café Avenida. Se repetirá semanalmente, sin necesidad de inscripción previa, y siempre de manera gratuita.

Las personas interesadas simplemente tendrán que presentarse en la terraza del local, para participar en esta versión del veterano Retratista Nómada, un programa con el que la Escola Aberta de Arte dinamizaba al mismo tiempo su actividad y el resto de la ciudad. Por el 25 aniversario de la entidad se le da un giro y proponen una nueva forma de tertulia informal, con la posibilidad de acudir con un bloc o solo la propia voz, para retratar o ser retratado.

Te puede interesar

Imagen de archivo del IES Sofía Casanova

El PSOE dice que los anuncios del PP para Ferrol “non aparecen” en los Orzamentos
Redacción
El regidor, en el Museo de la Construcción Naval

Rey Varela dice en Docomomo Ibérico que Ferrol es “referente en Galicia” en planificación urbana
Redacción
Encuentro intergeneracional con el que culminó "Fene 1941"

Un centenar de personas acuden en O Pote de Maniños al acto de cierre del proyecto “Fene 1941”
Redacción
Foto de archivo del antiguo cine mugardés

La conversión del antiguo cine Zárate en biblioteca municipal costará un millón de euros
Redacción