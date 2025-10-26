Ser modelo o pintor es posible en el Retrato Club que se estrena en el café Avenida de Ferrol

Uno de los docentes de la Escola Aberta de Arte retratando a su misterioso compañero Gatito Jorge Meis

El Retrato Club es la nueva denominación de una propuesta que recupera la Escola Aberta de Arte por su 25 aniversario, un encuentro itinerante reformulado que se estrena este mismo domingo 26, a las 19.00 horas, en el café Avenida. Se repetirá semanalmente, sin necesidad de inscripción previa, y siempre de manera gratuita.

Las personas interesadas simplemente tendrán que presentarse en la terraza del local, para participar en esta versión del veterano Retratista Nómada, un programa con el que la Escola Aberta de Arte dinamizaba al mismo tiempo su actividad y el resto de la ciudad. Por el 25 aniversario de la entidad se le da un giro y proponen una nueva forma de tertulia informal, con la posibilidad de acudir con un bloc o solo la propia voz, para retratar o ser retratado.