Ferrol

El PSOE dice que los anuncios del PP para Ferrol “non aparecen” en los Orzamentos

El diputado Aitor Bouza señala, por ejemplo, las actuaciones en el IES Sofía Casanova o el CIFP Leixa

Redacción
26/10/2025 12:45
Imagen de archivo del IES Sofía Casanova
Imagen de archivo del IES Sofía Casanova
Daniel Alexandre

El diputado del PSdeG-PSOE Aitor Bouza aseguró que los anuncios realizados esta semana por la Xunta sobre inversiones en la comarca de Ferrolterra y en la ciudad naval “non aparecen” en el proyecto de Orzamentos de 2026. Así, apunta que el PP señala que las cuentas autonómicas para el año que viene contemplan partidas “que realmente non son certas”.

Bouza se refiere, por ejemplo, a las actuaciones en el IES Sofía Casanova, en el CIFP Leixa y en la residencia de mayores, que “non están” en los presupuestos del próximo ejercicio. “Vender algo que non aparece non é un compromiso real”, añade antes de definirlo como “unha fraude á veciñanza de Ferrol”.

El parlamentario socialista le pide a la Xunta que “se realmente quere executar estas actuacións as incorpore ao orzamento, que lle poñan o parámetro e nome e apelidos da cidade e do propio instituto ou residencia á que corresponde”.

Además, Bouza subraya que el nuevo centro de salud de San Xoán “non está incluído nas contas”. Por todo ello, el diputado del PSdeG-PSOE anuncia que presentará una enmienda a los Orzamentos para que se incorporen “estas actuacións importantes para a cidade, entre moitas outras”

