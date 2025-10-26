El BNG critica que el gobierno local destine el superávit de 2024 a amortizar deuda
Es, señala Iván Rivas, una medida de "redución de gasto público para pagarlle aos bancos"
El portavoz municipal del Bloque Nacionalista Galego, Iván Rivas, critica la política económica del gobierno local del Partido Popular de destinar el superávit presupuestario del año pasado a la amortización de deuda.
El concejal nacionalista señala que el ejercicio pasado el PP “executou só o 7,84 dos investimentos previstos” y que “a liquidación desa anualidade amosa un superávit de 4,7 millóns”. “O alcalde”, censura Rivas, “despois de non executar os orzamentos que el mesmo aprobou para 2024, decide agora destinar o diñeiro que deixou de gastar en pagarlle aos bancos”. Para el portavoz del BNG, la propuesta que hoy llevará el gobierno a la comisión extraordinaria de Facenda de este lunes es una modificación de créditos de 4,65 millones para amortizar deuda y que alrededor de la cuarta parte, 1,16 millones, proceden del superávit.
Rivas asegura que este tipo de medidas son “retrógradas” y tienen por objetivo “reducir o gasto público, non executando os orzamentos, para despois destinar os recursos municipais a pagarlle aos bancos, cando existen tantas necesidades por cubrir na cidade e tantos proxectos pendentes de financiación”.
Explica además Iván Rivas que el PP “está a condicionar o futuro da cidade, xa que coa recuperación das regras fiscais por parte do Estado, o teito de gasto para a próxima anualidade é consecuencia do que se gastou na anterior, e canto menos se execute durante o ano 2024 e 2025, menos se poderá gastar en 2025 e 2026, respectivamente”.