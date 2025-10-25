Unidad política para exigir una conexión ferroviaria “digna”

Un instante de la iniciativa llevada a cabo este sábado Cedida

Con el mismo lema con el que nació –“Polo dereito ao tren. O tren que está por vir e non chega”–, el Foro Cidadán polo Ferrocarril volvió a movilizarse, como hizo también hace justo una semana, para reclamar mejoras urgentes en la línea ferroviaria. En este caso, el colectivo, que integraron, además de ciudadanos y ciudadanas a título individual o representantes de entidades sociales y culturales, representantes de todas las organizaciones políticas, se subió en el tren de las 9.10 rumbo a Pontedeume, donde se les unió otro grupo, encabezado por el alcalde socialista de la localidad y portavoz del gobierno de la Diputación de A Coruña, Bernardo Fernández.

Hubo intervenciones en la salida y en el destino, a cargo de Julia Díaz, presidenta del Club de Prensa, en las que recordó el contenido del decálogo con el que quieren apremiar a las administraciones con responsabilidad en el servicio ferroviario a no demorar más una conexión “digna” para la comarca.

Decálogo

Así, demandan un incremento de horarios y frecuencias entre Ferrol y A Coruña “adaptadas ás necesidades de mobilidade das persoas”, así como el inicio antes de que acabe el presente año del estudio informativo “para a modernización da infraestrutura ferroviaria entre Ferrol e Betanzos”. Además, piden que, también antes de que finalice este ejercicio, se resuelvan las alegaciones al proyecto de construcción del bypass en Betanzos-Infesta y empiece la redacción del proyecto. Por otra parte, el Foro reclama la modernización de la infraestructura y los servicios de proximidad entre Ferrol y Ortigueira y la creación de un servicio de proximidad entre la urbe naval y la herculina. La intermodalidad entre los diferentes tipos de transporte con horarios y tarifas integradas y la integración de los puertos interior y exterior en la red básica transeuropea de Transporte Ferroviario de Mercancías son otras peticiones que la plataforma realiza.

También se insta al Gobierno central a traspasar a la Xunta la gestión ferroviaria del servicio de proximidad “previa realización das obras e investimentos necesarios para a súa modernización”, y a que la alta velocidad llegue “efectivamente” a las ciudades de Ferrol y Lugo, “integradas”, recuerda el decálogo, “no Eixo Atlántico de Alta Velocidade”. Por último, se demanda de las administraciones central y autonómica el “compromiso coas reivindicacións” de los nueve puntos anteriores” mediante “acordos concretos e debidamente orzamentados”.

Protesta en el apeadero eumés Cedida

La participación en la jornada fue considerable y en ella se volvieron a constatar las carencias del servicio, pues quienes salieron de la estación para asistir al acto, tuvieron que regresar en otros medios de transporte ante la imposibilidad de hacerlo antes por no haber tren de vuelta hasta las 13.58 horas.