Unidad política para exigir una conexión ferroviaria “digna”
El Foro Cidadán polo Ferrocarril organizó un viaje entre la estación de Ferrol y el apeadero de Pontedeume
Con el mismo lema con el que nació –“Polo dereito ao tren. O tren que está por vir e non chega”–, el Foro Cidadán polo Ferrocarril volvió a movilizarse, como hizo también hace justo una semana, para reclamar mejoras urgentes en la línea ferroviaria. En este caso, el colectivo, que integraron, además de ciudadanos y ciudadanas a título individual o representantes de entidades sociales y culturales, representantes de todas las organizaciones políticas, se subió en el tren de las 9.10 rumbo a Pontedeume, donde se les unió otro grupo, encabezado por el alcalde socialista de la localidad y portavoz del gobierno de la Diputación de A Coruña, Bernardo Fernández.
Hubo intervenciones en la salida y en el destino, a cargo de Julia Díaz, presidenta del Club de Prensa, en las que recordó el contenido del decálogo con el que quieren apremiar a las administraciones con responsabilidad en el servicio ferroviario a no demorar más una conexión “digna” para la comarca.
Decálogo
Así, demandan un incremento de horarios y frecuencias entre Ferrol y A Coruña “adaptadas ás necesidades de mobilidade das persoas”, así como el inicio antes de que acabe el presente año del estudio informativo “para a modernización da infraestrutura ferroviaria entre Ferrol e Betanzos”. Además, piden que, también antes de que finalice este ejercicio, se resuelvan las alegaciones al proyecto de construcción del bypass en Betanzos-Infesta y empiece la redacción del proyecto. Por otra parte, el Foro reclama la modernización de la infraestructura y los servicios de proximidad entre Ferrol y Ortigueira y la creación de un servicio de proximidad entre la urbe naval y la herculina. La intermodalidad entre los diferentes tipos de transporte con horarios y tarifas integradas y la integración de los puertos interior y exterior en la red básica transeuropea de Transporte Ferroviario de Mercancías son otras peticiones que la plataforma realiza.
También se insta al Gobierno central a traspasar a la Xunta la gestión ferroviaria del servicio de proximidad “previa realización das obras e investimentos necesarios para a súa modernización”, y a que la alta velocidad llegue “efectivamente” a las ciudades de Ferrol y Lugo, “integradas”, recuerda el decálogo, “no Eixo Atlántico de Alta Velocidade”. Por último, se demanda de las administraciones central y autonómica el “compromiso coas reivindicacións” de los nueve puntos anteriores” mediante “acordos concretos e debidamente orzamentados”.
La participación en la jornada fue considerable y en ella se volvieron a constatar las carencias del servicio, pues quienes salieron de la estación para asistir al acto, tuvieron que regresar en otros medios de transporte ante la imposibilidad de hacerlo antes por no haber tren de vuelta hasta las 13.58 horas.
El BNG exige acabar con la discrmininación que sufre la comarca
Tras participar en el viaje reivindicativo del Foro Cidadán polo Ferrocarril entre la ciudad naval y Pontedeume, el BNG de Ferrolterra reiteró su compromiso “na defensa das conexións ferroviarias da nosa comarca, coa necesaria e urxente modernización das infraestruturas e o aumento de servizos e frecuencias”, así como con el decálogo reivindicativo de la plataforma.
Los nacionalistas destacan que la comarca “non pode continuar sendo discriminada” y urge a los gobiernos central y autonómico a “implementar as medidas que sexan precisas para reverter esta situación e que Ferrolterra conte cun tren que o conecte co resto de Galiza e do Estado”.
Por parte del BNG estuvieron presentes en el acto la alcaldesa de Fene, Sandra Permuy, los diputados en el Parlamento, Mon Fernández y Xosé Manuel Golpe, os portavoces de Ferrol, Cabanas y Pontedeume.